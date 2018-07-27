CRB - Londrina maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie B maçında CRB ile Londrina, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:30. Maç öncesi CRB 19 puanla 16. sırada, Londrina 20 puanla 15. sırada bulunuyor. CRB son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Londrina son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 396 kodlu maçta; İddaa oynayanlar CRB kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.90, Londrina sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

CRB önceki hafta America Mineiro mücadelesinde 1-0 yenildi.

Londrina ise Vila Nova karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan CRB, 8 gol attı ve 8 gol yedi.

Londrina, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Londrina, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ