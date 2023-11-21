Fenerbahçe - Beşiktaş kadın futbol derbisindeki gol gündem oldu! Metin Tekin'i hatırlattı
Turkcelll Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında derbi heyecanı yaşanırken Fenerbahçe Petrol Ofisi, sahasında Beşiktaş United Payment'ı geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Beşiktaş'ın uzatmalardaki golü ise gündem oldu.
Turkcelll Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi, sahasında Beşiktaş United Payment'ı geriden gelerek 3-2 mağlup etti.
Sarı-Lacivertlilerin gollerini Yaşam Göksu ve Yağmur Uraz (2) kaydederken, Siyah-Beyazlılara Esra Manya ve Halilaj'ın sayıları yetmedi.
Mücadeleye ise Halilaj'ın 90+5'te attığı gol damga vurdu.
Fenerbahçe kalecisi Göknur Güleryüz degaj yapmak için topu elinde tutarken Kosovalı futbolcu, meşin yuvarlağı kafayla vurarak önüne aldı, ardından da şutunu çekip ağları sarstı.
METİN TEKİN'İ HATIRLATTI
Fenerbahçeli oyuncular itirazda bulunsa da hakem golü geçerli saydı.
Bu an, akıllara Beşiktaş efsanesi Metin Tekin'i getirdi.
Sarı Fırtına lakaplı Tekin, 1985- 86 sezonunda Orduspor ile oynadıkları karşılaşmada topu kaleciden kafa ile almış, ardından da Kovacevic şutunu çekerek golü bulmuştu.
Beşiktaş o karşılaşmayı 5-1 galip bitirmişti.