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        Haberler Ekonomi Emlak Müstakil eve hücum - Emlak Haberleri

        Müstakil eve hücum

        Son dönemde konut dışı satışın (arsa, tarla, iş yeri) yükselişi dikkat çekerken vatandaşların müstakil evlere yöneldiği TÜİK rakamlarıyla ortaya çıktı. 2023 yılının 3. çeyrek verilerine göre; alınan toplam bina ruhsatlarının yüzde 43,3'ü 'bir daireli ikamet amaçlı binalar' için alındı. Bu alanda en yüksek yüzdeye ulaşılan çeyrek olarak rekor kırıldı

        agirgin@haberturk.com
        Giriş: 21.11.2023 - 13:12 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:12
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        Müstakil eve hücum
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

        Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı III. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 24,9, daire sayısı yüzde 35,0 ve yüzölçümü yüzde 21,7 arttı.

        2023'ün 3. çeyreğinde 35 bin 351 bina için yapı ruhsatı alındı. 2002'den beri yayınlanan verilere bakıldığında; bu rakam 2017'den sonra en yüksek bina ruhsatı alınan 3. çeyrek olarak öne çıktı.

        TEK DAİRELİ BİNALAR REKOR KIRDI

        3. çeyrekte 35 bin 351 bina için ruhsat alınırken bunların 15 bin 307'si (yüzde 43,3) 'bir daireli ikamet amaçlı binalar' için alındı. Bu rakam 2002'den beri yayınlanan verilere göre; bir daireli binalar için alınan en yüksek ruhsat oranı olarak kayıtlara geçti.

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        Son dönemde konut dışı satışın, konut satışına karşı üstünlüğü dikkat çekiyordu. Vatandaşların müstakil binalara yöneldiği TÜİK'in rakamlarıyla da kanıtlanmış oldu.

        Konut dışı satışta yeni rekor
        Konut dışı satışta yeni rekor Haberi Görüntüle

        TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜNÜN YÜZDE 53,8'İ KONUT ALANI

        Belediyeler tarafından 2023 yılı 3. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 39,1 milyon m² iken; bunun 21,0 milyon m²'si konut, 10,0 milyon m²'si konut dışı ve 8,1 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

        EN YÜKSEK YÜZÖLÇÜMÜ PAYI YÜZDE 64,7 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU

        Belediyeler tarafından 2023 yılı 3. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 25,3 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,5 milyon m² ile bir daireli binalar izledi.

        YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ YÜZDE 14 AZALDI

        Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı 3. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 13,7, daire sayısı yüzde 14,9 ve yüzölçümü yüzde 14,0 azaldı.

        TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜNÜN YÜZDE 57'Sİ KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTİ

        Belediyeler tarafından 2023 yılı III. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 23,7 milyon m² iken; bunun 13,5 milyon m²'si konut, 5,1 milyon m²'si konut dışı ve 5,1 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

        EN YÜKSEK YÜZÖLÇÜMÜ PAYI YÜZDE 72,2 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU

        Belediyeler tarafından 2023 yılı III. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 17,1 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,5 milyon m² ile bir daireli binalar izledi.

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