Konut dışı satışta yeni rekor
Konuta ulaşımdaki zorluğun etkisiyle vatandaşların konut dışı gayrimenkullere ilgisi sürüyor. Arsa, tarla, iş yeri gibi gayrimenkulleri kapsayan konut dışı satış, ekim ayında toplam satışların yüzde 62.17'sine ulaşarak rekorunu yeniledi. Ekimde toplam satış sayısı 247 bin 892 olurken bunun 93 bin 761'i konut, 154 bin 131'i konut dışı satıştan oluştu
Krediye ulaşımdaki zorluk, konut fiyatlarının yüksekliği gibi nedenlerle konut satışlarında düşüş sürerken vatandaşların ilgisi diğer gayrimenkullere kaydı. Arsa, tarla, iş yeri gibi gayrimenkulleri kapsayan konut dışı satış, ekim ayında yeni bir rekor kırdı.
Ekimde toplam satış sayısı 247 bin 892 olurken bunun 93 bin 761'i konut, 154 bin 131'i konut dışı satıştan oluştu. Böylece konut dışı satış, ekim ayında toplam satışların yüzde 62.17'sine ulaştı. Bundan önceki rekor geçtiğimiz temmuz ayında kırılmıştı.
2014'TEN 2021'E KADAR KONUT SATIŞI ÖNDEYDİ
2013'ten bu yana rakamlar incelendiğinde ise 2013 ve 2014 yıllarında konut dışı satış, konut satışından daha fazla olurken sonraki yıllarda 2021'e kadar konut satışı yarışı önde götürdü. 2022'de konut dışı satış yüzde 54'ü aşarken, 2023 yılının ilk 7 ayında konut dışı satış oranı yüzde 58,64 ile farkı açtı.