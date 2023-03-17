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Credit Suisse hisseleri baş döndürüyor

Çarşamba günü yüzde 24 değer kaybeden Credit Suisse hisseleri dün yüzde 18 yükselmesinin ardından bugün yüzde 10'un üzerinde değer kaybı yaşadı. Bankayla ilgili bugün yeni bir olumsuz haber gelmezken analistler İsviçre Merkez Bankası'nın kurtarma paketi niteliğindeki 54 milyar dolarlık borçlandırma planının yatırımcıları henüz tam olarak ikna edemediğini belirtti

Credit Suisse hisseleri baş döndürüyor
HABERTURK.COM

Geçen hafta ABD'de Silicon Valley Bank'in (SVB) iflasıyla başlayan bankacılık sistemine yönelik endişeler bu hafta Avrupa'ya da sıçradı. Avrupa'da esen olumsuz rüzgarların odağında ise İsviçre'nin en köklü finans kurumlarından olan Credit Suisse yer aldı.

Credit Suisse hisseleri çarşamba günü bankanın en büyük yatırımcısı Saudi National Bank'in (SNB) daha fazla mali destek sağlamayacağını açıklamasının ardından yüzde 24 düşüş yaşadı.

Bunun ardından İsviçre Merkez Bankası, Credit Suisse'e 54 milyar dolarlık borç verme kararı aldı ve likidite krizine yönelik endişelerin dağılmasını sağladı. Bu adımın etkisiyle dün Credit Suisse hisseleri yüzde 18 yükseldi.

Ancak bankanın hisselerinde yaşanan bu yükseliş bugüne taşınmadı.

YATIRIMCI HENÜZ İKNA OLAMADI

Credit Suisse TSİ 15.30 itibarıyla yüzde 11 değer kaybetti. İsviçre Merkez Bankası'nın hamlesinden sonra Credit Suisse ile ilgili yeni bir olumsuz haber ortaya çıkmazken analistler yaşanan düşüşün yatırımcıların bankanın geleceğine olan güveninin tamamen tesis edilmemiş olduğuna işaret ettiğini belirtti.

FIRST REPUBLIC BANK'E MEVDUAT DESTEĞİ

Bu arada ABD'de ise SVB'nin iflasının ardından gözlerin çevrildiği First Republic Bank'teki likidite sıkıntısı şimdilik çözülmüş görünüyor. ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bank'in 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldığını duyurdu.

Söz konusu bankalar arasında JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi büyük bankalar yer alıyor.

Daha önce de SVB'nin iflasının ardından ABD Hazine Bakanlığı ve Fed mevduat sahiplerinin birikimlerinin tamamının koruma altında olduğunu açıklayarak bankalara yönelik endişenin yayılmasına engel olmuştu. ABD'de mevduatların 250 bin dolara kadar olan kısmı sigorta kapsamında olduğu için müşteriler SVB'de yaşananları endişe içerisinde takip etmişti.

2023'TE YÜZDE 38 DEĞER KAYBI

2022 yılında 8 milyar dolar zarar eden Credit Suisse geçtiğmiz perşembe gün faaliyet raporunu yayınlamayı planlarken ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) son anda bir müdahalede bulunarak açıklamayı geciktirdi. Credit Suisse SEC'in 2019 ve 2020'deki nakit akışlarına yapılan revizyonlarla ilgili görüşme talep ettiğini bildirdi.

Bu erteleme ABD'de yaşanan krizin yarattığı güven kaybıyla birleşince bankanın hisselerinde düşüş başladı. SNB açıklamasıyla ise satışlar şiddetlendi.

Şu ana kadar Credit Suisse hisseleri bu hafta yüzde 28 değer kaybetti. 2023 genelindeki düşüşü ise yüzde 38'i buldu.

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