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Credit Suisse'e 54 milyar dolarlık destek

Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankasından (SNB) 50 milyar İsviçre frangına (yaklaşık 54 milyar dolar) yakın borçlanacağını duyurdu

Credit Suisse'e 54 milyar dolarlık destek
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Bankadan yapılan açıklamada, Credit Suisse'in likiditesini güçlendirmek için kararlı adımlar attığı bildirildi.

Açıklamada, Credit Suisse'in teminatlı bir kredi tesisi ve kısa vadeli likidite imkanı kapsamında SNB'den 50 milyar İsviçre frangına yakın borçlanacağı aktarıldı.

Bu ek likiditenin Credit Suisse'in ana faaliyet alanlarını ve müşterilerini destekleyeceği belirtilen açıklamada, bazı borçlanma senetlerinin de yaklaşık 3 milyar İsviçre frangına (yaklaşık 3,2 milyar dolar) kadar nakit karşılığında geri alınacağı kaydedildi.

Credit Suisse'in borçlanma kararı, İsviçre Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) ve SNB'nin bankayla ilgili endişeleri yatıştırmaya yönelik attığı likidite adımının ardından geldi.

FINMA ve SNB'den yapılan ortak açıklamada, piyasalarda paniğe neden olan Credit Suisse'e gerekirse likidite sağlanacağı bildirilmişti.

ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı.

İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankasının sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatındaki düşüş yüzde 20'yi aşmış ve satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı.

Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy'nin verdiği bir demeçte Credit Suisse'e daha fazla destek vermeyeceklerini duyurmasıyla başlayan panik satışlar Avrupa'da risk algısının had safhaya çıkmasına sebep olmuştu.

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