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'AB bankacılık sektörü iyi durumda'

AB Komisyonu Finansal Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness, AB bankacılık sektörünün genel olarak iyi durumda olduğunu, ABD'deki banka iflaslarının Avrupa'yı doğrudan etkilemesini beklemediklerini söyledi

'AB bankacılık sektörü iyi durumda'
AA

AB Komisyonu Finansal Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda ABD'deki banka iflaslarının Avrupa'ya etkisi hakkında konuştu.

"ABD'deki durumu dikkatle takip ediyoruz. Bunun AB üzerindeki doğrudan etkisi sınırlı görünüyor" diyen McGuinness, yaşananlardan bankacılık sektörü için çıkarılacak dersler olduğunu ifade etti.

McGuinness, son birkaç gün içinde Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank ve Silvergate Bank olmak üzere 3 ABD bankasının iflas ettiğini anımsattı.

ABD makamlarının kapsamlı, hızlı ve kararlı adımlar attığına işaret eden McGuinness, "Bu banka iflasları bilançolarının yönetimindeki eksikliklerden kaynaklanıyor." dedi.

SVB'nin salgın ve sonrasındaki dönemde ciddi kurumsal mevduat aldığını anımsatan McGuinness, bankanın bu mevduatların önemli bir bölümünü uzun vadeli sabit faizli varlıklara yatırdığını belirtti.

McGuinness, bankanın daha sonra bir mevduat çıkışı ile karşılaştığını, SVB'nin faiz oranları yükseldiği için uzun vadeli varlıkları önemli bir zararla satmak zorunda kaldığını ifade etti.

Bu kaybın daha fazla mevduat çıkışını tetiklediğini vurgulayan McGuinness, bankanın sermaye artıramadığını ve ABD yetkililerinin devreye girmesi gerektiğini söyledi.

McGuinness, "SVB'nin AB'de çok sınırlı bir varlığı bulunuyordu." diye konuştu.

Bankacılık denetim makamları ile temas halinde olduklarına dikkati çeken McGuinness, "ABD'deki banka iflaslarının AB üzerindeki doğrudan etkisi sınırlı görünmektedir." dedi.

McGuinness, SVB ile AB bankaları arasında bir benzerlik olmadığına işaret ederek, "Bu durum, ekonomik ve finansal durumun küresel olarak ve Avrupa'da nasıl değiştiğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Faiz oranlarındaki değişim yeni bir ortam yarattı." yorumunu yapan McGuinness, AB mali sistemi ve özellikle bankaların sıkı denetim altında tutulduğunu anımsattı.

McGuinness, "Bu yeni ortama karşı teyakkuzda olmalıyız. Finansal istikrar açısından yüksek enflasyon ve artan faiz oranları uzun süreli düşük faiz oranlarından farklı zorluklar ortaya çıkarıyor." dedi.

SVB'nin tahvil portföyündeki gerçekleşen kayıpların bu sorunun bir örneği olduğuna işaret eden McGuinness, AB bankacılık sektörünün genel olarak iyi durumda olduğunu, ulusal ve Avrupa makamları tarafından sıkı denetlediklerini anımsattı.

McGuinness, ABD bankalarının likidite konusunda katı kuralara tabi olmadığını anımsatarak, “AB'de Basel standartlarını bütün bankalara uyguluyoruz." diye konuştu.

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