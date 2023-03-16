Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel bir şekilde üç temel politika faizini 50 baz puan artırdı.

ECB tarafından yapılan açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3.5'e, mevduat faizinin yüzde 3'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 3.75'e yükseltildiği kaydedildi.

Banka, üç temel politika faizini temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan, aralık ve ocakta da 50 baz puan artırmıştı.

ECB tarafından yapılan açıklamada enflasyonun uzun süre yçok yüksek bir seyir izlenmesinin beklendiği için 50 baz puanlık faiz artırımına gidildiği ifade edildi.

'BANKACILIK SİSTEMİ DAYANIKLI'

Bankanın piyasalardaki son gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilen karar metninde "Kurul, Euro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamak için gerekli cevabı vermek üzere hazır bulunmaktadır. Euro Bölgesi bankacılık sektörü güçlü sermaye ve likidite pozisyonuyla dayanıklıdır. Ancak ECB'nin politika araçları da Euro Bölgesi finans sistemini gerekirse destekleyecek likiditeyi sağlayacak donanıma sahiptir" denildi.

ENDİŞELERDEN ETKİLENMEDİ

ECB'nin bu artırımı geçen hafta ABD'de Silicon Valley Bank'in (SVB) iflası ve bu hafta Credit Suisse hisselerinde yaşanan sert düşüşler sonrasında geldi.

Küresel olarak bankacılık sistemine yönelik endişelerin artmasının ardından Fed'in 22 Mart'ta faiz artırımlarına ara verme ihtimali fiyatlanırken ECB son yaşanan gelişmelerden önce oluşan beklentiye paralel bir karar aldı.

ENFLASYON TAHMİNLERİ ÇALKANTILARDAN ÖNCE YAPILDI

Karar metninde bunun yanında son enflasyon öngörüleri de yayımlandı ancak bu öngörülerin mart başında piyasalarda son yaşanan gelişmelerden önce yapıldığı belirtildi. Buna göre ECB 2023 yılında Euro Bölgesi'nde enflasyonun ortalama yüzde 5.3, 2024'te yüzde 2.9, 2025'te ise yüzde 2.1 olmasını tahmin ediyor. Şubat ayında ECB 2023,2024 ve 2025 yılları için tahminlerini sırasıyla yüzde 4.6, yüzde 2.5 ve yüzde 2.2 olarak açıklamıştı.

'FAİZ KARARINDA VERİ ODAKLI OLACAĞIZ'



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faiz kararının ardından yaptığı açıklamada piyasadaki gerilimi yakından takip ettiklerini söyledi. Lagarde ''Belirsizlikler veri odaklı gitme kararımızı destekliyor. Piyasadaki gerilimler bizim temel büyüme ve enflasyona yönelik beklentimizi değiştirebilir.'' dedi. Fiyat baskılarının güçlü kalmaya devam ettiğine dikkat çeken Lagarde ''İstihdam piyasasinin güçlü kalmasını bekliyor. Enerji arzına dair hala güvenlik sorunları bulunuyor'' dedi.