CTRL Klavyede genellikle iki tane yer alan bir tuştur. Tek başına sadece Windows işletim sisteminde 'Yapışkan Tuşlar'ı açmak için kullanılır. Ancak başka tuşlarla kullanıldığında farklı işlemler yapılabilmekte. Sözü geçen tuş kombinasyonları her yazılımda farklı olabilmektedir.
CTRL KISAYOLLARI VE GÖREVLERİ
Ctrl tuşu kombinasyonlarından bazıları şunlardır:
Ctrl+A: Tamamını seç
Ctrl+B: Kalın Yazı
Ctrl+C: Seçili nesneyi kopyala
Ctrl+D: Aşağı doldur
Ctrl+E: Hızlı doldur
Ctrl+F: Sayfada bul
Ctrl+G: Konuma git
Ctrl+H: Değiştir
Ctrl+I: İtalik
Ctrl+K: Köprü
Ctrl+L: Tablo oluştur
Ctrl+N: Yeni çalışma kitabı
Ctrl+O:Çalışma kitabı aç
Ctrl+P: Yazdır
Ctrl+S: Kaydet
Ctrl+T: Tablo oluştur
Ctrl+U: Alt Çizgi
Ctrl+V: Seçili nesneyi yapıştır
Ctrl+W: Açık olan pencereyi kapar. Alt+F4 görevini görür.
Ctrl+X: Seçili nesneyi kes/taşı
Ctrl+Y: Son işlemi yenile
Ctrl+Z: Geri Alma
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