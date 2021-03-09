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HaberlerFiskos'Çukur'da beklenen kavuşma gerçekleşti! Çukur, nefesleri kesti!
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'Çukur'da beklenen kavuşma gerçekleşti!

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde Yamaç'ın Efsun ve kızı Masal için girdiği aksiyon nefesleri kesti. Efsun'un kaldığı eve giden Yamaç, burada karşısına çıkan herkesi etkisiz hale getirerek finalde Efsun'a ulaşmayı başardı. Efsun ve Masal'ı alan Yamaç, ailesi ile bir araya geldi

'Çukur'da beklenen kavuşma gerçekleşti! Çukur, nefesleri kesti!
'Çukur'da beklenen kavuşma gerçekleşti!
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HABERTURK.COM

Çukur'un dün akşam ekranlara gelen bölümünde Yamaç, Efsun ve kızı Masal'ı kurtarmak için harekete geçti. Efsun'un kaldığı eve giden Yamaç, karşısına çıkan tüm adamların ve Nizam'ın işini tek başına bitirdi.

Finalde Efsun ve kızını yanına alan Yamaç, sonunda ailesi ile bir araya gelmeyi başardı. Yamaç'ın girdiği aksiyon heyecan dolu anlara sahne olurken, büyük kavuşma soluksuz izlendi.

İşte o anlar;

#EFYAM SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 8.31 izlenme oranı (rating),16.12 izlenme payı (share),AB'de 7.89 izlenme oranı (rating),16.27 izlenme payı (share),Total'de 8.24 izlenme oranı (rating),16.75 izlenme payı (share) elde etti. #efyam etiketi Twitter Türkiye'de 7 saat 5 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

YAMAÇ, AMCA'YA KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Yamaç, Amca'ya karşı bir şeyler yapmak için harekete geçerken, ikili arasındaki gerilim giderek artmaya başladı. Cumali'den aldığı sandalye ile kahvenin önüne oturan Yamaç, Amca'ya tepkisini göstermeye devam etti. Çukur'u eski haline getirmek isteyen Yamaç'ın bir sonraki durağı ise Aliço'nun evine kurulan balıkçı oldu. Yamaç, Aliço'nun evinden gitmeleri için konuşarak restini çekti.

Yamaç'ın oturma eylemi;

AMCA'YA SALDIRI PLANI

İdris'in beraber iş yaptığı eski bir dostu olan Mazotçu Bilal, Amca'ya karşı Cumali ve Yamaç'tan yardım istedi. Yamaç, yardım teklifini geri çevirmeyerek hemen harekete geçti. Cumali, Yamaç, Medet ve Metin bir araya gelerek, Mazotçu Bilal'den aldıkları bilgiler doğrultusunda neler yapabileceklerini düşünmeye başladılar. Amca'ya saldırmak için plan yapan ekip, bilgi toplamaya başladı. Yamaç, Ayşe'nin yanına giderken, Medet de Vartolu'nun yanına gitti. İkisi de peşinde oldukları bilgilere ulaşmayı başardı.

Amca'ya saldırı planı;

İstihbarat toplanıyor;

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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