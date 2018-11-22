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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İSEDAK genelgesi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) kapsamındaki proje ve faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından genelge yayımlandı

22.11.2018 - 03:10 | Güncelleme: AA

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde Erdoğan, İSEDAK'ın Türkiye'nin daimi başkanlığında İslam ülkelerinin en önemli ekonomik ve ticari iş birliği projesi olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak İSEDAK'ın daimi başkanı olduğunu ve uluslararası sekretarya hizmetlerinin Türkiye'nin uhdesinde bulunduğunu ifade eden Erdoğan, İSEDAK'ın önümüzdeki dönemde çalışmalarını daha etkin bir biçimde sürdüreceğini belirtti.

AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım 2018 tarihli 21 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde "İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma işbirliği Genel Müdürlüğü"nün kurulduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu birim, İSEDAK'ın üye ülkelere yönelik Uluslararası Sekretarya hizmetlerini deruhte etmenin yanı sıra ülkemizin İSEDAK kapsamındaki tüm iş birliği faaliyetlerinin koordinasyon ve takibinden de sorumlu olacaktır. İSEDAK kapsamında alınan kararların ve İSEDAK iş birliğine yön veren İSEDAK Stratejisinin başarıyla uygulanması ve etkin takibi için Bakanlıklarımız ve kamu kurumlarımız tarafından azami düzeyde katkı sağlanması, gerekli kurumsal, beşeri ve mali tedbirlerin alınması ve ihtiyaç halinde özellikle yıllara sari projeler için özel görevlendirmeler yapılması önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, tüm Bakanlıklarımız ve kamu kurum ve kuruluşlarımız İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle olan ekonomik ve ticari işbirliğimizin güçlendirilmesini teminen, talep edilmesi halinde, İSEDAK Çalışma Gruplarına, İSEDAK Proje Finansmanı Programına ve geliştirilecek diğer program/projelere, proje uygulayıcısı ya da proje ortağı olarak aktif katılım sağlayacaklardır."

İSEDAK MİLLİ KOORDİNASYON KOMİTESİ KURULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje ve faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesi, koordinasyonu ve izlenmesi amacıyla Strateji ve Bütçe Başkanı başkanlığında ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları ve kurumların başkanlarından müteşekkil bir "İSEDAK Milli Koordinasyon Komitesi" kurulduğunu duyurarak, şöyle devam etti:

"Milli Koordinasyon Komitesi, İSEDAK faaliyetlerinin ülkemizdeki koordinasyonu, İSEDAK kapsamında alınan kararların ulusal ölçekte uygulanmasının izlenmesi ve etkin uygulamaya dönük gerekli tedbirlerin alınması, Tercihli Ticaret Sistemi (TPSOIC), İSEDAK Altın ve Gayrimenkul Borsaları, İİT Tahkim Merkezi, İİT/İSEDAK Borsa Endeksi gibi önemli İSEDAK projelerinin ivedilikle uygulanması için gerekli adımların atılması, İSEDAK Çalışma Grupları ve Proje Finansmanı Mekanizması kapsamında yürütülen işbirliği çabalarına ilgili milli kurumlarımızın aktif katılım ve katkısının sağlanması için gerekli önlemlerin alınması görevlerini ifa edecektir."

Erdoğan, ihtiyaç duyulması halinde komite toplantılarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, üniversiteler, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcilerinin de davet edilebileceği bilgisini paylaşarak, yılda en az iki kez toplanacak komitenin çalışma usulleri, gündemi ve toplantı takviminin Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından belirleneceğini ve sekretarya hizmetlerinin aynı başkanlıkça yürütüleceğini kaydetti.

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