Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 28. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı'nın 28'inci yıl dönümünde şehitlerimizin kederli aileleri ve tüm Boşnak kardeşlerime en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı'nın 28'inci yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı’nın 28’inci yıl dönümünde şehitlerimizin kederli aileleri ve tüm Boşnak kardeşlerime en içten taziyelerimi sunuyorum. Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız."
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.