AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Konseyi'nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan Jens Stoltenberg'i tebrik etti.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 5, 2023

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli dostum Stoltenberg'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğumuz ve güvenlik ihtiyacının had safhada olduğu bir konjonktürde, Sayın Stoltenberg'in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ'NDEN STOLTENBERG AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada NATO Konseyi’nin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görev süresini 1 Ekim 2024 tarihine kadar uzatmasına dair kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

NATO Konseyi’nin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görev süresini 1 Ekim 2024 tarihine kadar uzatmasına dair kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Görevi süresince ülkemizle yakın işbirliği ve dayanışma sergileyen Genel Sekreter Stoltenberg’i tebrik ediyoruz.

Göreve geldiği 2014 yılından bu yana terörizm de dahil olmak üzere artan tehdit ve sınamalar karşısında İttifakın birlik ve dayanışmasının korunması yolunda gayret gösteren Genel Sekreter Stoltenberg’in gerekli liderliği sergilemeye devam edeceğine inanıyoruz.

STOLTENBERG'İN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI

NATO'dan yapılan açıklamada, Stoltenberg'in 30 Eylül'de bitecek görev süresinin uzatılması için müttefik ülkelerin anlaştığı bildirilmişti.

Kararın, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanları tarafından onaylanacağı belirtilmişti. Bu kararla Stoltenberg, 1 Ekim 2024'e kadar NATO Genel Sekreteri olarak görev yapmaya devam edecek.

Stoltenberg, açıklamasında, "NATO müttefiklerinin görev süremi uzatma kararından onur duydum." ifadesini kullandı.

GÖREV SÜRESİ DAHA ÖNCE 3 KEZ UZATILMIŞTI

Jens Stoltenberg, 1 Ekim 2014'ten bu yana görevde bulunuyor. Eski Norveç Başbakanı Stoltenberg'in görev süresi, daha önce 3 kez uzatılmıştı.

Son haftalarda NATO Genel Sekreterliği görevi için çok sayıda isim dile getiriliyordu ancak Stoltenberg'in süresinin uzatılması ihtimali öne çıkıyordu. NATO ülkelerinin çoğunun uzatmaya sıcak baktığı, Stoltenberg'in Rusya ile gerilimin çok yüksek seyrettiği bir dönemde görevde kalmasını istediği belirtiliyordu.

Stoltenberg'in Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlamasından hemen önce ülkesinde Merkez Bankası başkanlığına geleceği açıklanmıştı. Savaşın başlamasından kısa süre sonra Stoltenberg'in görev süresi uzatıldı.

Norveç Merkez Bankası, dünyanın en büyük fonu olan Norveç Varlık Fonu'nu yönetiyor. Fonun büyüklüğü 1,4 trilyon doları aşıyor.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.