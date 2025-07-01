Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Diplomasi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov'u kabul etti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov'u kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile görüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 19:32 Güncelleme: 01.07.2025 - 19:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minnihanov'u kabul etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temasları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile görüştü.

        AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Rüstem Minnihanov
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin Macron ile görüştü
        Putin Macron ile görüştü
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        1 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        1 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        İstinaf mahkemesi kararı bozdu, ağırlaştırılmış müebbet hapis
        İstinaf mahkemesi kararı bozdu, ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Bir kene 120 dönüm alanı küle çevirdi
        Bir kene 120 dönüm alanı küle çevirdi
        Almanya'dan 'nükleer şemsiye' açıklaması
        Almanya'dan 'nükleer şemsiye' açıklaması
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı