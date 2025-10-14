Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" için bulunduğu Mısır'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 00:49 Güncelleme: 14.10.2025 - 00:49
        Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TUR" uçağı, 00.15'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet de yurda geldi.

