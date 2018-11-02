Türkiye ile Almanya arasında imzalanan finansman anlaşmalarının yürürlük tarihlerinin tespit edilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yer alan karara göre, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası arasındaki söz konusu anlaşmaların imza ve yürürlük tarihleri şöyle:
|Anlaşmanın imza tarihi
|Anlaşmanın adı
|Anlaşmanın yürürlük tarihi
|6 Aralık 2017
|Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında, 18.934.615 Avro Tutarı Finansman Anlaşması-Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi ile Ayrı Anlaşma
|6 Aralık 2017
|19 Mart 2018
|Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında, 06.12.2017 Tarihinde İmzalanan 18.934.615 Avro Tutarlı Finansman Anlaşması'na İlişkin 28.621.923 Avro Tutarlı Birinci Ek Finansman Anlaşması-Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi ile Ayrı Anlaşmaya İlişkin Birinci Zeyilname
|19 Mart 2018
|19 Mart 2018
|Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında, 37.546.000 Avro Tutarlı Finansman Anlaşması Türkiye'de Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyelilerden Etkilenmiş Evsahibi Topluluklara Yönelik Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesi ile Ayrılık Anlaşması
|19 Mart 2018
|23 Mayıs 2018
|Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında, 07.09.2017 Tarihli Ek Anlaşma ile Tadil Edilen 03.01.2017 Tarihli Finansman Anlaşmasına ilişkin 152.787.692 Avro Tutarlı İkinci Ek Finansman Anlaşması - Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim II Projesi ile 03.01.2017 Tarihli Ayrılık Anlaşması'na ilişkin Üçüncü Tadil Anlaşması
|23 Mayıs 2018
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