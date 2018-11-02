Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

Anlaşmanın imza tarihi Anlaşmanın adı Anlaşmanın yürürlük tarihi

6 Aralık 2017 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında, 18.934.615 Avro Tutarı Finansman Anlaşması-Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi ile Ayrı Anlaşma 6 Aralık 2017

19 Mart 2018 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında, 06.12.2017 Tarihinde İmzalanan 18.934.615 Avro Tutarlı Finansman Anlaşması'na İlişkin 28.621.923 Avro Tutarlı Birinci Ek Finansman Anlaşması-Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi ile Ayrı Anlaşmaya İlişkin Birinci Zeyilname 19 Mart 2018

19 Mart 2018 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında, 37.546.000 Avro Tutarlı Finansman Anlaşması Türkiye'de Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyelilerden Etkilenmiş Evsahibi Topluluklara Yönelik Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesi ile Ayrılık Anlaşması 19 Mart 2018