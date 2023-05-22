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Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sinan Bey ile aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı." dedi. Erdoğan, "Bizim rakibimiz rehavettir. 28 Mayıs günü oy kullanacağız ve sandıklara sahip çıkacağız." ifadesini kullandı. Erdoğan, "Önce Cumhur İttifakı olarak konuşacağız, sonra uzlaşı arayacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gündeme ilişkin açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Sinan Bey ile aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı. Bir Afet Bakanlığı kurulması gündeme gelebilir. Mültecilerin kısa zamanda güvenli geri dönüşü için çalışıyoruz. Suriye'nin kuzeyinden askeri çekmek güvenlik zaafiyeti oluşturur. Biz başından beri insani yaklaştık, ülkemize yakışanı yapacağız. Muhalefetin Sinan Oğan Bey'i linç edeceğini tahmin ediyorduk. Sinan Bey'e yönelik lince milletimiz 28 Mayıs'ta cevabını verecek. Muhalefetin kırk yıllık tutumu değişmez. Birinci tur öncesi vadettiklerini unuttular mı? Benim milletim bu söylemleri yutmaz, 2. turda da gereğini yapacak. Milliyetçilerin adresi Cumhur İttifakı'dır, milletim de farkında. Bu zatın, gösterdiği kanunun içeriğinden bile haberi yok. Bu zatın iddiaları külliyen yalandır. Tamamen aldatma üzerine söylemle milletimizi kandıramazlar. Bunlar siyasi çiğlik olarak tarihimizdeki yerini almıştır. Sandık sonuçları CHP yöneticilerinin kimyasını bozdu. Böyle bir meselenin içinden çıkamayanlar başka krizleri aşamaz. Bizim rakibimiz rehavettir. 28 Mayıs günü oy kullanacağız ve sandıklara sahip çıkacağız. Bu sistem olmasaydı deprem felaketinin altından kalkamazdık. Temel atma fotoğraflarıyla alay edenler hastaneyi ziyaret edebilir. Defne Hastanesi bölgesinden aldığımız oy oranına bakmadık, bize yakışanı yaptık. Muhalefet, 'Oy yoksa hizmet de yok' anlayışıyla hareket ediyor. Depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek, kredileri bursa dönecek. 40 vekili altın tepside verdi. Kılıçdaroğlu, SSK'yı batırdı, şimdi de CHP'yi batırıyor. Kılıçdaroğlu'na CHP seçmeni 28 Mayıs'ta 'Artık yeter' diyecek. Önce Cumhur İttifakı olarak konuşacağız, sonra uzlaşı arayacağız. 28 Mayıs'tan sonra muhalefet liderleri siyasetten silinecek. İkinci turda da sandıklara hücum edeceğiz. Biz bugünlere manşetlerle çatışa çatışa geldik. Şu anki Saadet Partisi'nin rahmetli Erbakan Hoca ile ilgisi yok. Birileri rahatsız oluyor diye planlarımızı, projeleri bozamayız.

Ayrıntılar geliyor...

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