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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kütüphanesi Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma vasfıyla 7/24 açık olacak. Böylece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önemli bir ayağı tamamlanacak. İnşallah Perşembe günü açıldığına 1,5 milyona yakın matbu eser kütüphanemizde yer alacak. Dijital yayınlar da olacak. Bu alanda yeni bir dönemin ilk sayfasını açmış olacak. Rahmetli Mehmet Şevket Eygi'den, İlber Ortaylı hocaya kadar isimlerin değerli koleksiyonu da kütüphanemizde bulunuyor.

İDLİB KONUSUNDA BİZİM TEMEL ÇİZGİMİZ SOÇİ MUTABAKATI

Sağlık Bakanlığımız koronavirüs konusunda detaylı, kapsamlı bir sunumu oldu. Suriye'de ve İdlib'de yaşanan gelişmeler gündemimizin üst yerlerini işgal etmeye devam ediyor. İdlib'le ilgili gelişmeleri geçen hafta burada bulunan Rus heyeti ile görüştük. Bizim temel çizgimiz Soçi Mutabakatı'na geri dönülmesi. Çatışmasızlık sınırlarını esas kabul edilmesi. Bazen Rus tarafından gelen bazı açıklamaların sahadaki gerçekleri doğru yansıtmadığını da görüyoruz. Haritaların yeniden çizilmesi şeklinde mülahazaları görüyoruz. Değişen şartlar sahanın şartları değil empoze edilen şartlardır. İdlib sınırları bellidir. Bizim askeri gözlem noktalarımızın bulunduğu yer net ve sarih bir şekilde ortaya konmuştur.

BU SİLAHLARIN NEREDEN GİRDİĞİNE NET BAKILMASI GEREKİYOR

BM'nin önerdiği yol haritası Hafter tarafından ihlal edilmeye devam etmektedir. Hafter'e askeri yardım devam etmektedir. Farklı isimler altında sahada bu ateşkes sürecini sabote etmeye devam etmektedir. Bu hoyratça, haydutça, şımarık tavra uluslararası toplumun sessiz kalması elbette düşündürücü. AB'nin burada silah ambargosunun denetlenmesiyle ilgili bir misyon başlatacağına dair haberler çıktı. Böyle bir denetimin ancak BM çatısı altında, ulusal mutabakat hükümetiyle istişare içinde yapılması gerekmektedir. Öncelikle bu silahların ve milislerin ülkeye nereden girdiğine çok net ve yakından bakılması gerekiyor.

TÜRKİYE'DE CİDDİ BİR KORONAVİRÜS VAKASINA RASTLANILMADI

Koronavirüsle ilgili Sağlık Bakanımızın bir sunumu oldu. Bugüne kadar alınan tedbirler, adımlar atılanlarla ilgili kapsamlı bir sunumu oldu. Virüsle mücadele konusunda Türkiye olarak gerekli tedbirleri aldık. Hamdolsun şu ana kadar Türkiye'de ciddi bir vakayla karşılaşılmadı. Burada Çin yönetiminin de çok ciddi mücadele verdiğini, süreci şeffaf bir şekilde yönettiğini izliyoruz. Büyük bir sınama ile karşı karşıyalar. Böyle bir şeyi hiç kimse kendi topraklarda yaşanmasına izin vermez. Bu noktada Çin hükümetinin yanında olacağımızı ifade etmek isteriz. Çin makamlarıyla yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz.

FETÖ İLE MÜCADELEDE EL BİRLİĞİYLE MÜCADELE GEREKİYOR

Son günlerde FETÖ'nün siyasi ayağı başlayan tartışmalara hepimiz şahit oluyoruz. Baktığınız zaman bu tartışmanın kaynağına, zeminine, totalde FETÖ ile mücadeleyi sulandırmaya ve çeşitli partilerin rant elde etmekte olduğunu görüyoruz. 40 yıllık geçmişi olan bu terör örgütüyle en ciddi ve kapsamlı mücadeleyi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekibi vermiştir. Bu örgütün devletimizin çeşitli kurumlarına nasıl sızdığını, vatandaşlarımızın çocuklarını nasıl kandırdığını, dini inanç, hizmet, ihlas gibi kavramları kullanarak dini mübini İslam'a nasıl zarar verdiğini hepimiz gördük. Burada yapmamız gereken bütün milletin düşmanı olan bu terör örgütüne karşı hep birlikte elbirliği içinde mücadele etmektir. Senin tarafın, benim tarafın gibi ayrımlara gitmeden bir daha bu topraklarda neşvü nema bulmaması için hepimizin el birliği ile hareket etmesi gerekiyor.

SORULAR VE CEVAPLAR

FETÖ'NÜN MAŞA OLARAK KULLANILDIĞINI GÖZDEN ÇIKARMAYALIM

Meselenin siyasi bağlamına işaret ettim. Bu konuda gerçekten FETÖ terör örgütüyle mücadele samimi bir şekilde yapılacaksa siyasi parti, mezhep, meşrep ayrımı yapmadan hepimizin birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerekiyor. Bu örgüt Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamına düşmandırlar. FETÖ'yle mücadele zaafa asla dönüşmemelidir. 17-25 yargı darbe girişimlerinde kimler yanyana durdu. Şimdi Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'yi eleştiren çevreler acaba kimlerle ne tür gizli, açık görüşmeler yaptılar? Burada aslolan terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamına düşman olduğu, başkalarının maşası olduğu. Birer kukla olarak yetiştirildiği, kukla olarak kullanıldığını gözden çıkarmayalım.

BU MİLLET HİÇBİR ZAMAN DARBEYE PRİM VERMEYECEKTİR

Bugün şehirlerimizde güven içerisinde yaşıyorsak kahraman askerlerimizin, her kademeden erimizin komutanımızın sayesinde olmaktadır. Darbe olacak gibi söylemler geldiğinde bunların kaynağına bakmak lazım, kimler tarafından yönlendirildiğine bakmak lazım. 15 Temmuz darbe girişimini püskürtmüş bir millet olarak hiçbir zaman prim vermeyecektir.