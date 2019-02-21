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"Dağ kayağı, TDF'nin bir alt branşı konumundadır ve Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu'na (ISMF) bağlı bir disiplindir. Uzun yıllardan beri başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada yarışmaları düzenlenen bu sporun ülkemizde yarış anlamındaki geçmişi 10 yıla yakındır. Son yıllarda ülkemizde her geçen gün daha fazla sporcu tarafından yapılmaya başlanan dağ kayağı branşı olimpik bir branş olma yolunda hızla yol almaktadır."