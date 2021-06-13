Çekimlere Gökçeada'da başlanacak 0:00 / 0:00

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Hande Doğandemir ile Yağız Can Konyalı'nın başrollerini paylaştığı Altın Portakal ödüllü yönetmen Emre Kavuk'un yazıp yönettiği 'Daha İyi Bir Yarın' adlı sinema filminin okuma provaları tamamlandı. MGX Film yapımcılığında çekilen filmin dev bir konuk oyuncu kadrosuna sahip.

Hüseyin Avni Danyal, Ceyda Düvenci, Nur Fettahoğlu, Özgür Emre Yıldırım, Zeynep Eronat, Onur Büyüktopçu'nun başrollere eşlik ettiği 'Daha İyi Bir Yarın'ın çekimlerine 14 Haziran'da Gökçeada'da başlanacak.

Filmin çekimlerinin yarısı Gökçeada'da diğer yarısı ise MGX Film'e ait Virtual Production'da gerçekleştirilecek.