Dandanakan Savaşı önemi ve özeti 0:00 / 0:00

İki Türk devletini, egemenlik iddiasıyla karşı karşıya getiren Dandanakan Savaşı’nın tarafları kimlerdir? Türk – İslam tarihi açısından Dandanakan Savaşı’nın önemi nedir? İşte bilinmesi gereken tüm detaylarıyla Dandanakan Savaşı…

Dandanakan Savaşı Özeti

Selçuklu liderleri olan Tuğrul ve Çağrı Bey, boylarına güvenli bir yurt arayışı içerisindeydiler. Bulundukları bölgede yaşadıkları zorluklar onları Horasan’a göç etmeye itmişti. Selçuklular, bağlı bulundukları Gazneli Devleti’nden izin dahi almadan Horasan’a doğru yürüyüşe geçtiler. Yol boyunca birçok bağımsız boy da Tuğrul ve Çağrı Bey’in bu hareketine katılmıştı. Selçuklular; Nesa bölgesine vardıklarında, Gaznelilerin hükümdarı Sultan Mesud’dan kendilerine bir yurt vermesini talep ettiler. Fakat Mesud bu teklifi geri çevirdi ve Selçukluları sınırları ihlal etmekle suçladı.

Dandanakan Savaşı’nın tarihi olan 1040 senesine kadar Selçuklular ile Gazneliler arasında yaşanan birçok çatışmada Selçuklular galip geldi. 1038 yılına gelindiğinde, Gazne hükümdarı Sultan Mesud büyük bir orduyu Selçukların üzerine gönderdi. Bu savaştan da galip ayrılan Selçuklar oldu. Horasan bölgesinde egemenliklerini kuran Selçuklular aynı zamanda bağımsızlıkları ilan ettiler.

Selçukların bölgedeki egemenlik iddiası ve Gazneli Devleti’nin Selçukluları buradan çıkarma arzusu iki devletin ordularını Merv bölgesinde son kez karşı karşıya getirdi. 24 Mayıs 1040 tarihinde gerçekleşen Dandanakan Savaşı Selçukluların galibiyetiyle sonuçlanmıştır.

Dandanakan Savaşı Nedenleri

3 gün boyunca süren Dandanakan Savaşı’nın nedenleri şu şekildedir:

Selçukluların yeni bir yurt edinmek istemeleri.

Selçukluların, Gazneli Devletine ait olan Nişabur, Serahs ve Merv’i ele geçirmeleri.

Tuğrul ve Çağrı Bey önderliğindeki Selçukluların bağımsızlıklarını ilan etmeleri.

Dandanakan Savaşı Sonuçları

Türk - İslam tarihi açısından önemli sonuçlar doğuran Dandanakan Savaşı’nın sonuçları şunlardır:

Gazneliler yıkılış sürecine girmiştir.

Tuğrul Bey hükümdarlığını ilan etmiş ve Selçuklu Devleti resmen kurulmuştur.

Selçukluların eline geçen Rey şehri başkent ilan edilmiştir.

Selçuklu Devleti’nin İslam dünyasındaki itibarı artmıştır.

Gaznelilere ait olan İran topraklarının Selçuklu idaresine geçmesiyle birlikte, Selçuklu Devleti üzerindeki İran etkisi artmıştır.

Dandanakan Savaşı Önemi

Hem Gazneliler hem de Selçuklular açısından Dandanakan Savaşının önemi çok büyüktür. Gazne Devleti aldığı bu ilk büyük yenilgiyle birlikte bölgedeki tüm topraklarını Selçuklulara terk etmek zorunda kalmış ve Hindistan’ a çekilmiştir. Selçuklular ise resmi olarak devletlerini kurmuşlar ve Tuğrul Bey hükümdarlığını ilan ettikten sonra bu durumu Abbasi halifesine bildirmiş; Abbasi halifesi de bu hükümdarlığın meşruiyetini onaylamıştır.