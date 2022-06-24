Yassı Çemen Savaşı önemi ve özeti 0:00 / 0:00

Yassı Çemen Savaşı önemi ve özeti, Yassı Çemen Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları ve tarafları gibi sorulara ışık tuttuğumuz yazımızı, sizler için hazırladık. Keyifli okumalar…

Yassı Çemen Savaşı Kimler Arasında Oldu?

Yassı Çemen Savaşı, bir tarafta Alaeddin Keykubad önderliğindeki Anadolu Selçuklu Devleti ve Eyyubiler İttifakı; diğer tarafta da Celaleddin Harezmşah komutasındaki Harezmşahlar Devleti arasında olmuştur. Anadolu Selçuklu ve Eyyubiler’in kesin galibiyetiyle sonuçlanmıştır.

Yassı Çemen Savaşı Özeti ve Tarihi

Harezmşahlar Devleti günümüzdeki Afganistan, Özbekistan coğrafyasında gücünü pekiştiren ve hüküm süren bir Türk devletiydi. Etki alanını İran’a kadar genişletmiş olan Harezmşahlar, 1200 yılında Orta Asya’da ortaya çıkan Moğol istilası neticesinde Moğolların açık hedefi haline gelmişti. Moğollar karşısında Semerkand ve Buhara gibi önemli kentlerini kaybeden Harezmşahlar’ın hükümdarı Celaleddin Harezmşah, Moğol istilasından sakınmak için topladığı ordusuyla beraber, önce Hindistan’a, oradan da Doğu Anadolu coğrafyasına yöneldi. Doğu Anadolu coğrafyasını kontrol eden Anadolu Selçuklu Devleti ile Harezmşahlar arasında var olan iyi ilişkiler, Moğolların bu iki Türk devletinin arasını açması sonucu bozulmaya başlamıştı. Bu ihtilaflı ilişki üzerine, iki devlet arasında sorunlu bir bölge olan Ahlat’ın, Harezmşahlar tarafından işgal edilmesi de eklenince yaşanacak olan savaş artık kaçınılmaz hale gelmişti.

Tüm bu sürecin sonunda iki ordu bugünkü Erzincan ve Sivas yakınlarında karşı karşıya gelmiştir. Türk tarihi açısından ağır sonuçları olan Yassı Çemen Savaşı tarihi ise 10 – 12 Ağustos 1230 ‘dur ve iki gün sürmüştür.

Yassı Çemen Savaşı Nedenleri

Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın Anadolu Selçuklular ile Harezmşahlar’ın arasını açması.

Doğu Anadolu’ya gelen Harezmşahlar’ın Anadolu Selçuklu Devleti için bir tehdit unsuru haline gelmesi.

Ahlat’ın Harezmşahlar tarafından işgal edilmesi.

İki Türk devletinin de bölgede egemenlik iddiasında bulunmaları.

Yassı Çemen Savaşı Sonuçları

Harezmşahlar Devleti yıkılmıştır.

Anadolu Selçuklu Devleti Bitlis, Van, Malazgirt, Ahlat ve Tiflis’ e kadar sınırlarını genişletmiştir.

Celaleddin Harezmşah kaçmak zorunda kalmış ve bu kaçış esnasında yolunu kesen hırsızlar tarafından öldürülmüştür.

Anadolu Selçuklu Devleti savaşın kazananı olmasına rağmen yıkılış süreci başlamıştır.

Anadolu Moğol istilasına karşı açık hale gelmiştir.

Yassı Çemen Savaşı Önemi

Yassı Çemen Savaşı sonuçlarından belki de en önemlisi Harezmşahlar Devleti’nin yıkılması olmuştur. Harezmşahların tarih sahnesinden silinmesiyle Moğollar ile Anadolu Selçuklu arasında tampon görevi görecek herhangi bir engel kalmamıştır. Bunun neticesinde Anadolu coğrafyası Moğol istilasına açık hale gelmiş ve 1243 yılında gerçekleşecek olan Kösedağ Savaşı sonucunda Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılacak olmasının önü açılmıştır. Yaşanan bu gelişmelerden hareketle, Yassı Çemen Savaşı önemi açısından incelendiğinde, Türk devletleri tarihinde önemli bir yer tutmaktadır.