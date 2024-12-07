Danimarka'dan Ukrayna'ya F-16 desteği: İkinci parti Kiev'e ulaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Danimarka'dan ikinci parti F-16 savaş uçağının Ukrayna'ya ulaştığını söyledi.

Avrupa'da Ukrayna'ya askeri desteğe mesafeli olan devletlere ve Trump yönetimine 'göndermede' bulunan Zelenskiy, "Danimarka'dan ikinci parti F-16'lar Ukrayna'ya ulaştı. Bu, Danimarka'yı diğerlerinden ayıran yaşamları savunma konusundaki liderliğin bir örneğidir" paylaşımını yaptı.