Danıştay, emniyetin 'görüntü genelgesi'ne dur dedi! 0:00 / 0:00

Danıştay’ın kararına konu Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesi 27 Nisan 2021’de yayımlandı. İlgili birimlere gönderilen genelgede; polisin olduğu olaylarda vatandaşların görüntü almasına fırsat verilmemesi, ısrar edenler hakkında adli işlem yapılması istendi. İzinsiz olarak kişilerin ses ve görüntülerinin kayda alınmasının "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği” ve bu durumun personelin görevini engellediği savunuldu.

MUHALEFETTEN TEPKİ GELDİ

Genelge, "toplumsal olaylarda ve polisin olduğu yerlerde vatandaşlar artık cep telefonuyla kayıt yapamayacak" yorumlarına neden olurken,, muhalefetten,, "sansür" eleştirisi geldi. Ve genelge yargıya taşındı.

YARGIYA TAŞINDI

CHP, çok sayıda baro ve sivil toplum kuruluşu Danıştay 10. Dairesi'nde genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı. Dava dilekçelerinde genelgenin, delil toplama hakkına müdahale içerdiği, hukuk devleti ilkesini zedelediği, hukuka ayrı emir ve talimat içerdiği belirtildi.

DANIŞTAY DURDURDU

Danıştay 10. dairesi ilk olarak yürütmeyi durdurma talebini karara bağladı. Daire oy birliğiyle emniyetin genelgesinin yürütmesini durdurdu. Kararda, söz konusu genelgesinin haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olduğu vurgulandı. Temel hak ve hürriyetlerin yalnızca kanunla sınırlandırılabileceği vurgulandı.

“ANAYASA’YA UYARLILIK YOK”

Kararda ifadelerine yer verildi: Söz konusu genelge ile getirilen düzenlemelerin temel hak ve hürriyetlerden olan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik kural ve sınırlamalar getirildiği anlaşılmıştır. Bu haliyle yasa organının tasarrufu niteliğindeki kanun yerine yürütme organına dahil emniyet genel müdürlüğü tarafından genelge niteliğinde bir düzenleme ile temel hak ve hürriyetlere sınırlama getirilmesinde Anayasa’ya uyarlılık bulunmamaktadır.”

İPTAL İSTEMİ DAHA SONRA KARARA BAĞLANACAK

Bu karar sonrası tartışılan görüntü genelgesi hükümleri uygulanamayacak. Danıştay 10. dairesi, genelgenin iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak.