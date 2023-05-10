Danıştay'ın 155'inci yıldönümü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Yargı Son dakika: Danıştay'ın 155'inci yıldönümü
ABONE OL

Danıştay'ın 155'inci yıldönümü

Danıştay'ın 155'inci kuruluş yıldönümü için törenler başladı. İlk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Danıştay üyeleri Ata'nın huzuruna çıktı

Son dakika: Danıştay'ın 155'inci yıldönümü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve beraberindeki heyet, Danıştay'ın kuruluşunun 155. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yiğit başkanlığındaki Danıştay ve idari yargı mensuplarından oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Yiğit'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yiğit, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"100. yılını idrak ettiğimiz Cumhuriyetimizin geçmişten tevarüs eden temel organlarından olan Danıştay'ın 155. kuruluş yıl dönümünde, Danıştay ve idari yargı mensupları olarak huzurunuzdayız. 155 yıl önce bugün, Osmanlı İmparatorluğunun gerçekleştirdiği en önemli ıslahat ve reformlardan biri olarak kurulan Danıştay, 155 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hukuk devletinin, insan haklarının ve özgürlüklerin güvencesi olacak, milletimizin adalet beklentisini süratle karşılama hususunda azim ve kararlılık içinde çalışmalarını sürdürecektir. Danıştay ve idari yargı mensupları olarak bizler; aziz milletimizin sahip olduğu köklü hukuk geleneğinin ve derin adalet bilincinin ışığında, hukuk devletini ve adalet hizmetini yücelterek Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletini muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda özveriyle çalışacağımızı huzurlarınızda ifade ediyor, sizi şükran duygularımızla ve rahmetle anıyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÖRENE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanlığı 155. Kuruluş Yıldönümü Töreni'ne katılacak. Törenin saat 12.00'de başlaması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberleri: Kadın cinayeti bitmiyor! 3 çocuk annesiydi! Keserli vahşet! - Antalya haberleri
GÜNDEM Kadın cinayeti bitmiyor! 3 çocuk annesiydi! Keserli ...
Son dakika: Öldüren binanın tahliyesine mahkeme "dur" dedi!
GÜNDEM Öldüren binanın tahliyesine mahkeme "dur" dedi!
Son dakika haberi: Yürek yakan facia! Alevler baba ile kızını hayattan kopardı
GÜNDEM Yürek yakan facia! Alevler baba ile kızını hayattan ...
Son dakika: Otogarda seçim hareketliliği! Ek seferler başladı
GÜNDEM Otogarda seçim hareketliliği! Ek seferler başladı
Son dakika: Depremzede öğrencilere ek yüzde 25 kontenjan
GÜNDEM Depremzede öğrencilere ek yüzde 25 kontenjan
Son dakika haberler: İstanbul'daki terör operasyonunda gözaltılar var
GÜNDEM İstanbul'daki terör operasyonunda gözaltılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onca provokasyona rağmen meşruiyetten sapmadık - Haberler
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu irfanına inanıyoruz
Ordu: Liste tartışması zirvede
GÜNDEM Ordu’daki hava
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Emekli zammında 4 aylık oran netleşti! Enflasyon farkı ile emekli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?
GÜNDEM Enflasyon farkı ile kalem kalem emekli maaşları
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur maaşlarına ek zam açıklaması! Temmuz'da memur maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelir?
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur maaşlarına ek zam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.