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        Haberler Magazin 'Darth Vader'ın sesi James Earl Jones, hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        'Darth Vader'ın sesi James Earl Jones, hayatını kaybetti

        'Star Wars' serisinde 'Darth Vader' karakterini seslendiren ünlü oyuncu James Earl Jones, 93 yaşında hayata veda etti. Jones, 2004'te o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'a 'Altın Plaka Ödülü' takdim etmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 10:17 Güncelleme: 10.09.2024 - 11:34
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        Sinemanın kült yapımlarından 'Star Wars' serisinde 'Darth Vader'ı seslendiren, aynı zamanda pek çok ABD yapımı dizi ve filmde de rol alan James Earl Jones, hayatını kaybetti. Oyuncunun, New York'taki evinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

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        'Star Wars'un yönetmeni George Lucas; "Her şey için teşekkürler James... İnanılmaz bir oyuncuydu. Hem sanatta hem de ruhta en eşsiz bir sesti. Neredeyse yarım asır boyunca 'Darth Vader'dı ama işin sırrı güzel bir insan olmasıydı. Tüm rollerine derinlik, samimiyet ve anlam kattı, en önemlisi de merhum Ceci'ye sadık bir eş, Flynn'e baba. James'i pek çoğumuz özleyecek" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

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        93 yaşında hayata veda eden James Earl Jones, 'Star Wars' için yalnızca 7 bin dolar aldığını ancak ardından gelen bir dizi reklamın 'ona iyi baktığını' söylemişti.

        Jones, kendine özgü sert ses tonuyla 1994 yapımı animasyon klasiği Aslan Kral'da aslan 'Mufasa'yı da seslendirmişti.

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        James Earl Jones, çocukken birkaç yıl süren kekemelik rahatsızlığının üstesinden geldi. Oyunculuk kariyerinden önce, Kore Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nda görev aldı.

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        James Earl Jones, EGOT statüsüne ulaşan seçkin sanatçılar arasında yer alıyor; iki Primetime Emmy Ödülü, bir Grammy Ödülü ve 3 Tony Ödülü kazanmış ve Onursal Akademi Ödülü'ne lâyık görüldü.

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        2004'te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail eski Başbakanı Ehud Barak, Chicago, Illinois'deki The Peninsula Hotel'de düzenlenen 'Güvenli bir Orta Doğu İnşa Etmek' konulu sempozyum panel tartışmasına katıldı.

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 'ALTIN PLAKA ÖDÜLÜ'NÜ TAKDİM ETMİŞTİ

        James Earl Jones, sempozyumdan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başarı Akademisi tarafından verilen Altın Plaka Ödülü'nü takdim etmişti.

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        'Star Wars' üçlemesinde 'Darth Vader'a hayat veren oyuncu David Prowse de 2020'de yaşamını yitirmişti.

        #James Earl Jones
        #Darth Vader
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