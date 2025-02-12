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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi David Hubert: Fenerbahçe bize iyi bir sınav olacak - Futbol Haberleri

        David Hubert: Fenerbahçe bize iyi bir sınav olacak

        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak olan Anderlecht'te teknik direktör David Hubert, "Fenerbahçe bize iyi bir sınav olacak" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 19:59 Güncelleme: 12.02.2025 - 20:02
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        "Fenerbahçe bize iyi bir sınav olacak"
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        Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert, Fenerbahçe'ye konuk olacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

        Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan 37 yaşındaki teknik adam, bugün doğum günü olduğunu, alınacak bir galibiyetin kendisine verilecek en güzel hediye olacağını belirtti.

        "BİZİ BEKLEYEN ATMOSFERİ BİLİYORUZ"

        İki maç üzerinden oynanacak turda ilk karşılaşmada iyi bir netice almaları gerektiğine değinen Hubert, "Bizi bekleyen atmosferi biliyoruz. Bu da tecrübemizin bir parçası. Bu gibi atmosferlerle daha önce karşılaştık. Bizim diğer maçlarımızda da Fenerbahçe taraftarlarına çok benzeyen taraftarlar vardı. Antwerp'te bir maçımız vardı, benzerdi. Tabii ki yarın Fenerbahçe elinden geleni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kazanmak için her şeyi yapacağını vurgulayan 37 yaşındaki çalıştırıcı, "Kendisi, kariyer anlamında beğendiğim antrenörlerden birisi. Şüphesiz bundan önceki yıllarda farklı ekiplerle başarılı olmuş bir antrenör. Kazanılabilecek bütün Avrupa kupalarını kazandı." açıklamasını yaptı.

        "FENERBAHÇE İYİ BİR SINAV OLACAK"

        Bu turda Fenerbahçe yerine başka bir rakibi tercih edip etmeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Hubert, "Aslında bir tercihim olmaz. Neticede bir kura çekildi, kurada Fenerbahçe çıktı. Benim için kurada bu seviyeye gelmiş takımların hepsi iyidir. Çok kolay olacak bir maç zaten yok. Bu seviyede zaten kaliteli ekipler bekliyorduk. Fenerbahçe, Türkiye'de ligin üst sıralarında oynayan bir takım. Antrenörlerini de düşününce, bizim için Fenerbahçe gibi bir ekiple karşılaşmak iyi bir sınav olacak." diye konuştu.

        Takımının kompakt futbol oynayacağını da sözlerine ekleyen Hubbert, şunları söyledi:

        "Oynayacağımız oyunu yarın göreceğiz. Bizim için önemli olan önce iyi futbol oynamak. Gol atmak için imkanlarımız olacaktır ve gol atmaya çalışacağız. Kompakt olmamız gerekecek. Bu da 5 defans, 5 forvetle oynayacağız anlamına gelmiyor. Sahadaki 11 futbolcu içindeki herkes hücumu ve savunmayı birlikte yapacak. İki maç oynayacağız ve ilk maçta elimizden geleni yapmamız gerekiyor."

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