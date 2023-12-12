Davutpaşa patlamasında karar açıklandı

Davutpaşa patlamasına ilişkin davada 4 sanık hakkında karar açıklandı İstanbul Davutpaşa'da 31 Ocak 2008'de meydana gelen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasıyla ilgili davada karar çıktı. Mahkeme kararında 2 sanığın 10'ar ay, diğer 2 sanığın ise ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Duruşma sonrasında açıklama yapan bir kısım müşteki avukatlarından Özlem Özkan, "Bugün verilen karar mahkemenin 6 sene önce vermiş olduğu kararın aynısı. Yine bu karara itirazımızı gerçekleştireceğiz" dedi

İstanbul Davutpaşa'da 31 Ocak 2008'de meydana gelen ve ruhsatsız olduğu iddia edilen maytap atölyesindeki patlamayla ilgili görülen davada mahkeme kararını açıkladı.

21 kişinin hayatını kaybettiği 115 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 1 tutuksuz sanık gelirken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan Hatice Küçükakyüz mazeretsiz olarak duruşmaya katılmadı.

Şikâyetçi İdris Çabuk, sorumluların cezalandırılmasını talep ederken, "Sorumluların görevden uzaklaştırılmaları yerine yükseltilmelerini kabul etmiyoruz" dedi.

Sanık Rüstem Tekin, suçsuz olduğunu belirterek, "Yaşanan olay sebebiyle sorumlu olduğumu düşünmüyorum. Vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyorum. Beraatımı istiyorum" dedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme, Zeytinburnu Belediyesi'nde 2004-2007 tarihleri arasında İmar ve Şehircilik Müdürü olan sanık Şevket Yıldırım ve aynı belediyede 2007'den olay tarihi olan 31 Ocak 2008'e kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevini yapan sanık Hatice Küçükakyüz'ün "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 1'er yıl hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

Mahkeme, bu sanıklara oy çokluğuyla takdiri indirim uygulayarak, cezalarını 10'ar aya indirdi. Mahkeme, patlamanın olduğu 31 Ocak 2008'e kadar Zeytinburnu Belediyesi'nde Zabıta Müdürü olan sanık Feruz Kutsal ile 2004'ten patlamanın olduğu zamana kadar aynı belediyede Ruhsat ve Denetim Müdürü olan sanık Rüstem Tekin'in "görevi kötüye kullanma" suçundan önce 2'şer yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme sanıklara oy çokluğuyla takdiri indirim uygulayarak cezalarını 1'er yıl 8'er aya düşürdü. Sanıklara verilen cezalarda erteleme yapılmazken, mahkeme başkanı ise sanıklara uygulanan takdiri indirime muhalefet şerhi koydu.

MÜŞTEKİ AVUKATI: İTİRAZ EDECEĞİZ

Duruşma sonrasında açıklama yapan bir kısım müşteki avukatlarından Özlem Özkan, "Bugün verilen karar mahkemenin 6 sene önce vermiş olduğu kararın aynısı. Çok daha yüksek bir ceza oranının verilmesini savunuyorduk. Fakat mahkeme yine bir önceki kararında aynen devam etti. Yine bu karara itirazımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Patlamanın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma sonunda 10 sanık hakkında dava açtı. Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonunda 14 Temmuz 2014 tarihinde davada karar çıktı.

Bu karar üzerine ölenlerin aileleri Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı temyiz ederek davayı Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi "Taksirle ölüme neden olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen sanıklar Rüstem Tekin ve Feruz Kutsal hakkındaki suçun "görevi kötüye kullanmak kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtilerek bu kararı da bozmuştu.

2019 yılında dosyada yeniden karar verildi. Mahkeme heyeti, sanıklardan Şevket Yıldırım ve Hatice Küçükakyüz'ü "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 1'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti cezayı 10'ar aya düşürerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Sanıklardan Rüstem Tekin ve Feruz Kutsal da 'Görevi kötüye kullanma" suçundan 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti cezayı 1 yıl 8 aya düşürerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetmişti.