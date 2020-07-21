Kenan Butakın kbutakin@haberturk.com

Türkiye, korkunç bir kadın cinayetine daha sahne oldu. Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Dehşet olayda, Gültekin'in cansız bedeni, Gülağzı mevkiindeki ormanlık alanda bir varilin içerisinde toprağa gömülü halde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Cemal Metin Avcı (32) adlı şüpheli de, genç kızı elleriyle boğup öldürdüğünü itiraf etti.

Feci olay ise sosyal medyada günün en çok konuşulan olayı oldu. Binlerce kişi, #pinargultekin hashtagi ile yaşadıkları üzüntüyü paylaştı.

Bu görüntü ise sadece Haziran ayında 27 kadının, son 6 ayda ise 160 kadının öldürüldüğü ülkemizde acının ne denli büyük olduğunu ortaya koydu.

Sosyal medyadaki paylaşımların ardından ise son yıllarda işlenen ve yine sosyal medyada çok konuşulan cinayetler akıllara geldi. İşte hepimizi derinden yaralayan o cinayetler...

#EmineBulut

Kırıkkale'de, 18 Ağustos 2019'da eski eşi Fedai Varan tarafından takip edilerek bir kafeye sokuldu. Burada, 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından Bulut'un "Ölmek istemiyorum!", kızının "Anne! Ne olur, ölme!" şeklindeki feryatları tüm Türkiye'yi kahretti.

#SuleÇet

Ankara'da 2018 yılında bir plazanın 20. katından atlayarak intihar ettiği ileri sürülen Şule Çet'in otopsi raporuna göre tecavüze uğradıktan sonra öldürüldüğü tespit edildi. Yargılamada, sanıklardan Çağatay Aksu'ya "kasten öldürmek, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, Berk Akand'a ise tüm suçlarda Aksu'ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

#CerenDamar

Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2019 yılında üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vuruldu. Ardından da 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Katile, 'canavarca hisle' tasarlayarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

#CerenÖzdemir

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 2019 yılında bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiği sırada kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, ertesi gün, kent merkezinde, esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Zanlı, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaraladı. Yargılamada, katil ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

#ÖzgecanAslan

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te tecavüz girişimine direndiği için bir minibüste katledildi. Aslan'ın yanmış bedeni 12 Şubat 2015 günü suçu beraberindeki iki kişiyle işlediğini itiraf eden kişinin jandarma ekiplerini olay yerine götürmesi ile bulundu. Katili olan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlülerden Ahmet Suphi Altındöken cezaevinde uğradığı saldırıda öldürüldü.

#AyşeTubaAslan

Eskişehir’de 2019 yılında eski kocasının satırlı saldırısında hayatını kaybetti. Yargılamada, Ayşe Tuba Aslan'ı satırla öldüren eski eşi Yalçın Özalpay, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

#MünevverKarabulut

İstanbul'da 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Katil zanlısı cinayetten 197 gün sonra teslim oldu. Yargılama süreci 2011 yılında sona erdi. Dava sonucunda Cem Garipoğlu 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri Cezaevi'nde intihar etti.

#AyşePaşalı

Ankara'da, 2010 yılında eski eşi tarafından tecavüze uğradığı ve şiddet gördüğü şikayetiyle savcılığa başvurdu. Kısa bir süre sonra ise eski kocası İstikbal Yetkin tarafından öldürüldü. Katil, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.