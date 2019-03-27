İstanbul'da değnekçi terörüne bir yenisi Beyoğlu'nda eklendi. Taksim'de tur otobüslerini dükkanların önüne park ettiren değnekçi, duruma tepki gösteren esnafları bıçakla saldırdı.

Olay, 16 Mart Cumartesi günü saat 19.00 sırasında Taksim Talimhane'de meydana geldi. İHA'nın haberine göre, değnekçilik yapan 2 kişi para karşılığında tur otobüslerinin park etmesine yardım etti. Değnekçiler, araçları bölgede bulunan dükkanların önüne park ettirmeye başladı. Bir süre sonra dükkanın önünün kapanmasından rahatsız olan esnaf ile değnekçiler arasında tartışma çıktı. Çevredeki diğer esnafların da gelmesiyle tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Değnekçilerden biri, sokak ortasında bıçakla esnafları kovalamaya başladı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan değnekçi dehşeti güvenlik kameralarına da yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, tur otobüslerinin dükkanlarının önüne park ettirilmesine itiraz eden çevredeki esnafın değnekçilerle konuştuğu görülüyor. Taraflar arasında tartışma çıkıyor. Bu sırada bir değnekçi cebinden çıkardığı bıçakla esnafları kovalıyor. Olayın ortasında kalan bir kadın ise çocuğuyla birlikte hızla kaçmaya çalışıyor.