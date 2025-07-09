DEM Partili Doğan: Silahların tümden devre dışı kalması için ilk adıma hazırlanılıyor

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

DHA'nın haberine göre Doğan, bölücü terör örgütünün silah bırakma ve fesih sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Çok tarihi bir kavşakta olduğumuzu, bölgesel gelişmeleri de göz önünde bulundurarak bir daha söylemek isteriz. DEM Parti olarak önemle belirtmek istediğimiz konu, bu Türkiye'nin de 2'nci yüzyılını belirleyecek tarihi bir an, tarihi bir gelişme olarak değerlendirilmeli. Eşit, adil, onurlu ve kalıcı bir barış için, yıllardır uğruna mücadele ettiğimiz evrensel değerler için, halkların bir arada özgür yaşamı için, eşit bir kardeşlik ve demokratik bir Türkiye için dün olduğu gibi bugün de kararlı, umutlu, heyecanlı ve hazırız. Gönüllüyüz, istekliyiz, hevesliyiz."

"HERKESİ CESUR OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Kürt meselesinin çözümünü ve Türkiye'nin demokratikleşmesini, bütün siyasi çelişkilerin üzerinde tuttuklarını aktaran Doğan, "Rolümüzün, misyonumuzun, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu demokrasinin, bu soluk alamayan halimizin, ancak soluklanabileceği yerin; gerçek, sahici, hakiki bir barış olduğunun farkındayız. Sorumluluktan kaçmıyoruz. Bilakis, herkesi en az bizim kadar risk almaya, sorumluluk almaya, cesur olmaya davet ediyoruz. Koşullar ne olursa olsun, yapmamız gereken siyaset alanını genişletebilmektir ve bu ciddiyet gerektirir, bu sahicilik gerektirir, bu cesaret gerektirir, bu özveri gerektirir, bu fedakarlık gerektirir, bu göze alabilmeyi gerektirir ve biz bunun için buradayız'' diye konuştu.