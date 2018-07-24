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10 BİN LİRALIK ÇİZMEYLE SAHNENİN TOZUNU ATTIRDI

Gece geç saatlere kadar süren konserde ön çok dikkat çeken ise ünlü sanatçının çizmeleri oldu. Dünyaca ünlü bir markanın çizmelerinin fiyatı ise dudak uçuklattı. 10 bin bin lira değerindeki dizüstüne kadar çıkan çizmeleri ile sahnenin tozunu attırdı. Dans şovlarıyla da büyük beğeni toplayan Akalın sevenlerine, takılmadan da duramadı.