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"AYRILIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Geçtiğimiz günlerde ünlü çiftin tekrar ayrıldığı iddia edilmişti. Okan Kurt ile Demet Akalın'ın sosyal medyada birbirlerini takip etmemesi kafaları karıştırmıştı. Akalın, konuyla ilgili, "Biz zaten birbirimizi takip etmiyoruz. Akşam Dubai’ye tatile gidiyoruz. O yüzden boşandıktan sonra takipleşmiyoruz. Ayrılık söz konusu değil" demişti.