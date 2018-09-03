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“İlişkinizi farklı kılan ne?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “İlişkimle ilgili en mutlu eden taraf şu; her şeyi konuşuyor olabilmek, hiçbir şeyden çekinmeden. Gerçekten saf halimizde birbirimizi tanıyor olabilme durumu.”