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Hem moral verdi, hem de Instagram hesabından şu mesajı verdi: ''Emeğin değerini bilen, 'Türkiye'de kadın olmak'tan nasibi almış canım sevgilim. Omurgalı ve onurlu dik duruşun örnek olsun. Seninle gurur duyuyorum. Nazım Hikmet’in dediği gibi; En güzel günlerimiz, henüz yaşamadıklarımız.''