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        Haberler Magazin Buzlar eridi! Deniz Uğur'dan Ayşe Nazlı Yumlu açıklaması: Karşılıklı özürler dilendi - Magazin haberleri

        Deniz Uğur'dan Ayşe Nazlı Yumlu açıklaması: Karşılıklı özürler dilendi

        Geçtiğimiz hafta Reha Muhtar, evinde düşüp hastaneye kaldırılması sonucu entübe edilmiş ardından Uğur Dündar tarafından yapılan açıklamada Muhtar'ın hayati tehlikeyi atlattığını söylemişti. Bu süreçte Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, babasıyla yaşayan oğlu Poyraz'a ulaşamadığı için Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'yu "çocuk kaçırma" ve "alıkoyma" ile suçlamıştı. Karşılıklı olarak yapılan açıklamaların ardından aralarındaki buzlar eridi ve birbirlerinden özür diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 07:40 Güncelleme: 26.08.2024 - 08:14
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        Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, İstanbul'daki evinde geçirdiği kazada hastaneye kaldırılmış ardından entübe edilmişti.

        Ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan Muhtar, üç gün önce Uğur Dündar tarafından yapılan açıklamada sağlık durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikeyi atlattığı ifade edilmişti.

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        Bu süreçte Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, velayeti babasında olan oğlu Poyraz'a ulaşamadığını söylemişti.

        Deniz Uğur, sonrasında oğlu Poyraz'ı kaçırdığı iddiasıyla Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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        "KAÇIRILMADIM"

        Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu, haklarındaki iddiaları kabul etmezken Poyraz Muhtar da "Annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ve beni götürdü. Benim burada kedim, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan ağabey var komşumuz. Ablam var. Ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan ağabey ile oyun oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum" demişti.

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        BUZLAR ERİDİ

        Tüm bunların ardından taraflar arasındaki buzlar günler sonra eridi. Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birbirlerinden özür dilediklerini açıkladı.

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        "TRAVMATİK TARTIŞMALAR SONLANDI"

        Deniz Uğur, gönderisinde şu ifadeleri kullandı: Son günlerde travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmıştır, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşılmalar giderilmiştir. Çocukların üstün yararı için bundan sonra tüm süreci anne Deniz Uğur ve ablası Ayşe Uğur Yumlu, iletişim ve dayanışma içinde yönetecektir. Kararımıza saygı duyulup konu hakkında daha fazla yorum yapılmamasını kamuoyu ve basın mensuplarından rica ederiz. Teşekkürler.

        #Deniz Uğur,
        #Ayşe Nazlı Yumlu
        #nilüfer
        #Reha Muhtar
        #Poyraz Muhtar
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