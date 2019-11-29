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Deniz ulaşımına fırtına engeli! İDO, BUDO ve İstanbul Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal

BUDO'nun bugün yapılacak seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İstanbul Şehir Hatları'nın Beşiktaş-Adalar arasında yapılacak olan 07.30 seferi ile İDO'nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

deniz ulaşımı sefer iptali
AA

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00, 09.30 ve 13.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),10.00, 13.00 ve 15.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

İstanbul Şehir Hatları'nın 07.30'da yapılacak olan Beşiktaş - Adalar, Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07.30 - 08.20 Bostancı-Beşiktaş 07.40 - 08.10 seferleri iptal edildi.

Aynı gerekçeyle İDO'nun Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 - 10.40 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 - 09.50 Bursa-Büyükçekmece 08.00 - 09.40 seferlerinin yapılamayacağı açıklandı.

 

 

 

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