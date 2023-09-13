Denizli'de 9 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu

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"Bu yıl kedigiller ailesinden bir tür, oklu kirpi ve kuş fosilleri bulduk. Kedigiller ailesinden olan tür için ilk gözlemlerimiz kılıç dişli kaplan olabileceği yönünde ama detaylı çalışmalarla bunu sınıflandıracağız. Oklu kirpimiz ise Anadolu'da çok nadir görülen bir tür. Bu anlamda önemli bir fosil kazandırmış olduk. Özellikle bütünlüğe yakın bir şekilde korunmuş bir kafatası ve çene kemikleri bulmamız yine Anadolu'da belki de tek bir örnek konumunda diyebiliriz.

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Kuşlar, fiziksel yapıları gereği kemikleri çok narin olur ve fosilleşmeleri çok zordur. Anadolu'da, yaklaşık 7 ila 9 milyon yıl arasındaki süreçte sadece bir yerde kuş kemiği var. Bizdeki ikinci olacak. Ayrıca bizde 2 farklı kuş türünün olduğunu görüyoruz ki bu da Anadolu'da bir ilk. Bu detaylar alanımızın ne kadar fosillerin iyi korunduğunu gösteriyor."