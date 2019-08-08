Denizli deprem meydana geldi tüm Türkiye korkuya kapıldı. Sabah saatlerinde İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğünde deprem korkutmuştu. Ardından Denizli'de iki tane ard ardına deprem meydana geldi. Önce Çardak ilçesinde 4.2 daha sonra da Bozkurt ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem oldu. Şiddetli sallantıda can ve mal kaybının henüz olup olmadığı bilinmiyor.

DENİZLİ BOZKURT BELEDİYE BAŞKANI'NDAN DEPREM AÇIKLAMASI

Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından Habertürk TV'nin canlı yayınına telefon ile bağlanarak açıklamalarda bulundu. Çelik, birkaç evin yıkıldığını ve vatandaşların evlerinden uzak bir yerlere gitmeleri için anons yapıldığını söyledi.

DENİZLİ DEPREM - 8 AĞUSTOS SON DEPREMLER

Önce Denizli'nin Çardak ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde ardından da Bozkurt ilçesinde, 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Denizli'nin yanı sıra bölge illerde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olup, olmadığının belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olarak saptadığı deprem, bugün saat 14.25'te meydana geldi. Yerin 7,09 kilometre derinliğinde olan deprem, Denizli'nin yanı sıra, Aydın, Antalya, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta'da da hissedildi. Deprem büyük paniğe neden olurken, vatandaşlar panik içerisinde dışarı çıktı.

Yetkililer, depremin yıkım ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı.

AFAD'DAN DENİZLİ DEPREM AÇIKLAMASI

AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, Bozkurt ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, can kaybının olmadığını, binalardan önemli bir yıkılma haberinin de kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Etiz, Bozkurt merkezli 6.0 şiddetindeki depremin, bu ilçe ile Çardak arasında çok fazla hissedildiğini, depremin ardından muhtarlarla ilk görüşmeleri yaptıklarını aktardı.

Ali Etiz, "İlk belirlemelere göre, can kaybı ya da önemli bir yıkılma yok, tarama çalışması devam ediyor. AFAD ve jandarma ekipleri, mahalleleri geziyor." dedi.