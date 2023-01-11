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Haberler Gündem Denizli'de geçen yıl 26 bini aşkın hayvan terk edildi
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Denizli'de geçen yıl sahiplerinin sokağa terk ettiği hayvan sayısı 26 bini aştı

Denizli'de, vatandaşların sokağa çıkamadıkları pandemi döneminde sahiplendikleri kedi ve köpekler, süreç bittikten sonra sokağa terk edildi. Sokak Hayvanları Kliniği Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, 2021 yılında sokaktan toplanıp, rehabilite edilen hayvan sayısının 18 bin olduğunu, geçen yıl ise bu rakamın 26 bini aştığı belirterek, "Maalesef bu hayvanlar yavruyken sevimli geliyor ancak büyüyünce sokağa terk ediliyorlar" dedi. Alkaya, sokak hayvanları için yol kenarında besleme yapmanın can güvenlikleri için tehlike oluşturduğuna da dikkat çekip, vatandaşları uyardı

Denizli'de geçen yıl 26 bini aşkın hayvan terk edildi
DHA

Denizli'de pandemi döneminde evden çıkamayan vatandaşlar çok sayıda yavru kedi ve köpek sahiplendi. Özellikle çocukların ilgisini çeken kedi ve köpekler, büyüyüp ihtiyaçları artınca, pandemi sürecinin de bitmesiyle birlikte sokağa terk edilmeye başlandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2021 yılında 1200 kedi ve köpek sahiplendirildi. Ancak bu rakam 2022 yılında 665'e kadar düştü. 2021 yılında merkeze sahipleri tarafından bırakılan ya da sokağa terk edilip, ekipler tarafından toplanan ve rehabilite edilen hayvan sayısı 18 bin iken, bu rakam 2022 yılında 26 bini aştı.

"EVDE OLDUKLARI İÇİN ÇOK FAZLA SAHİPLENDİLER"

Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, "Pandemi dönemiyle birlikte vatandaşlar çoğu evde oldukları için çok fazla kedi sahiplendi. Hatta Türkiye'nin yüzde 30'unun kedi beslediği söyleniyordu. Son bir yılda vatandaşlar sahiplendikleri hayvanların büyüdüklerini, yavru olmadıklarını, masumiyetlerini kaybettiklerini ve çiftleşme isteklerini fark ettikçe sokağa bırakanlar oldu. Sokak hayvanları merkeziyiz ancak sokak kedileri dışında İran kedileri, British ve Scottish kediler geliyor. Sokağa terk edenlerin dışında merkeze teslim edenler de oluyor. Biz tedavilerini yapıp tekrar sahiplendiriyoruz" dedi.

"BÜYÜDÜKÇE SAHİPLERİ SOKAĞA TERK EDİYOR"

Cins köpeklerinde sokağa terk edildiğini ve psikolojilerinin bozulduğunu ifade eden Alkaya, şunları söyledi:

"Biz artık daha önce evlerde bakılan cins köpekleri bile sokaktan topluyoruz. Bunlar arasında Golden, Retriever, Danua, Pug, Alman ve Sibirya kurt köpekleri, kangallar, kırmalar var. Biz bu tür cins hayvanları sokak köpeği olarak görüyoruz. Maalesef bu hayvanlar yavruyken çok sevimli geliyor ama büyüdükçe masumiyetlerini kaybediyorlar ve sahipleri tarafından sokağa terk ediliyor.

BİR EVLAT EDİNDİKLERİNİ ANLATIYORUZ

Burada elimizden geldiğince tedavilerini yapıp, sahiplendiriyoruz. Merkeze ziyaret edenlere özellikle bir hayvan sahiplenirken, sanki bir çocuk, bir evlat edindiklerini anlatıyoruz. Özellikle ebeveyn kaybeden çocuklar, kanser hastaları, uzuv kaybeden çocuklar ya da çocuklarına sorumluluk yüklemek isteyen ebeveynler buradan hayvan sahipleniyor.

SOKAK YERİNE BİZE TESLİM ETSİNLER

Vatandaşlarımıza çağrımız; hayvanları sokağa terk etmek yerine bize teslim etsinler. En azından hayvanlar psikolojik olarak da etkilenmez. Biz merkezimizde terk edildiği için sağlık durumu ağırlaşan hayvanlar için psiko yoğun bakım bölümü açtık. Burada o hayvanları sosyalleştirmeye çalışıyoruz. Onların da bir can olduğu unutulmasın."

"YOL KENARINDA BESLEME CAN GÜVENLİKLERİ İÇİN TEHLİKELİ"

Alkaya, sokak hayvanları için yol kenarında besleme yapmanın can güvenlikleri için tehlike yarattığına da dikkat çekip, "Gerçek hayvanseverler yol kenarında besleme yapmazlar. Hayvanlar yol kenarlarındaki beslenme odaklarına gelmek için yoldan geçerken kazaya uğrayabiliyor. Tekerlerin altında kalıp, telef oluyorlar ya da bir uzuvlarını kaybedebiliyor. Bizde bunun örnekleri var. Kaza sonucu ön ya da arka patileri olmayan kediler var" diye konuştu.

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