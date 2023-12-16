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        Denizlispor'da Kemal ameliyat oldu

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Denizlispor'un genç futbolcularından Kemal Çetinkaya bıçak altına yattı. Transfer yasaklısı kulüpte altyapıdan çıkarak bu sezon profesyonel olmadan 6 lig maçında forma giyen 18 yaşındaki sağ bek, sol dizinden menisküs ameliyatı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:00
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        Denizlispor'da Kemal ameliyat oldu
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         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Denizlispor'un genç futbolcularından Kemal Çetinkaya bıçak altına yattı. Transfer yasaklısı kulüpte altyapıdan çıkarak bu sezon profesyonel olmadan 6 lig maçında forma giyen 18 yaşındaki sağ bek, sol dizinden menisküs ameliyatı oldu.

        Denizlispor, "Futbolcularımızdan Kemal Çetinkaya, sol dizinden başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuz Kemal Çetinkaya´ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede yeniden sahalara dönmesini temenni ediyoruz" mesajını paylaştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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