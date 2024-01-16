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        Denizli'de şarampole devrilen otomobilin 15 yaşındaki sürücüsü öldü

        Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kuzeni yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 20:16 Güncelleme: 16.01.2024 - 20:16
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        Denizli'de şarampole devrilen otomobilin 15 yaşındaki sürücüsü öldü
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        Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kuzeni yaralandı.

        Ali Eren Özdemir'in (15) kullandığı 20 AUU 61 plakalı otomobil, İnceler Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü Özdemir ile kuzeni M.T. (16) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çardak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özdemir yaşamını yitirdi, kuzeni M.T'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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