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        Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 kişiye umut oldu

        Denizli'de beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 81 yaşındaki Bekir Erzen'in organları, 3 kişiye nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 18:14 Güncelleme: 14.01.2025 - 18:20
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        Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 kişiye umut oldu
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        Denizli'de beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 81 yaşındaki Bekir Erzen'in organları, 3 kişiye nakledilecek.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşamını sürdüren Erzen, 6 Ocak'ta evinde beyin kanaması geçirerek sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Erzen'in 7 gün sonra beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine hastanenin organ bağışı koordinatörlüğü ekipleri hastanın ailesiyle görüştü ve aile organları bağışlama kararı verdi.

        Bekir Erzen'in karaciğeri ve 2 böbreği operasyonla alınarak İzmir'e gönderildi.

        İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Erzen'den alınan organların 3 hastaya yeni bir yaşam imkanı vereceğini kaydetti.

        Özellikle kadavradan nakillerin arttığına dikkat çeken Öztürk, "Organ bekleyen hastalar da bu nakiller sayesinde yeni yaşamlarına tutunurlar. Sağlık çalışanları olarak organ bağışının artması için ilimizde özverili çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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