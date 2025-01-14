Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 kişiye umut oldu

Özellikle kadavradan nakillerin arttığına dikkat çeken Öztürk, "Organ bekleyen hastalar da bu nakiller sayesinde yeni yaşamlarına tutunurlar. Sağlık çalışanları olarak organ bağışının artması için ilimizde özverili çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşamını sürdüren Erzen, 6 Ocak'ta evinde beyin kanaması geçirerek sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.