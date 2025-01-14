VİP minibüsle uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, önceki gün Denizli-Ankara kara yolu üzerindeki polis noktasında bir VİP minibüs durduruldu. Minibüste özel eğitimli köpekle yapılan aramada, koltukların altına gizlenmiş 5 parça halinde toplam 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Minibüsteki 2 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

DENİZLİ'de, polisin durdurduğu VİP minibüste, eğitimli köpek ile yapılan aramada koltukların altına gizlenmiş toplam 5 kilo metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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