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        VİP minibüsle uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

        DENİZLİ'de, polisin durdurduğu VİP minibüste, eğitimli köpek ile yapılan aramada koltukların altına gizlenmiş toplam 5 kilo metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 13:06 Güncelleme: 14.01.2025 - 13:10
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        VİP minibüsle uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
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        DENİZLİ'de, polisin durdurduğu VİP minibüste, eğitimli köpek ile yapılan aramada koltukların altına gizlenmiş toplam 5 kilo metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, önceki gün Denizli-Ankara kara yolu üzerindeki polis noktasında bir VİP minibüs durduruldu. Minibüste özel eğitimli köpekle yapılan aramada, koltukların altına gizlenmiş 5 parça halinde toplam 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Minibüsteki 2 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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