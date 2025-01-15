Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tülay Dağaşan'ı öldürmeden önce cezasını araştırmıştı! Hüküm verildi | Son dakika haberleri

        Tülay'ı öldürmeden önce cezasını araştırmıştı! Hüküm verildi!

        Kocaeli'nde, 2 yıl önce boşandığı 44 yaşındaki Tülay Dağaşan'ı tabancayla vurarak öldüren 52 yaşındaki Şefik Karaali tutuklu yargılandığı davada, karar duruşmasına çıktı. Cinayetten önce ceza araştırması yapan Karaali'nin cezası belli oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 08:26 Güncelleme: 15.01.2025 - 08:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tülay'ı öldürmeden önce cezasını araştırmıştı! Hüküm verildi!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nde olay, 4 Ocak 2024’te Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1542/1 Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Tülay Dağaşan (44), olayın yaşadığı günden 2 yıl önce boşandığı Şefik Karaali’nin (52) silahlı saldırısına uğradı.

        VÜCUDUNA 5 KURŞUN İSABET ETTİ

        DHA'daki habere göre tabancadan çıkan mermilerden 5’inin vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Tülay Dağaşan, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU

        Saldırgan Şefik Karaali ise olay yerine geldiği servis minibüsüne binerek kaçtı. Tülay Dağaşan, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Şefik Karaali, polis merkezine giderek teslim oldu. Şefik Karaali emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNCE ARAŞTIRDI SONRA KATLETTİ

        Soruşturma sürecinde katil zanlısının, internetten cezaevi şartlarını, kadın cinayetleri ve cezalarını araştırdıktan sonra saldırıyı düzenlediği belirlendi.

        SAVCI, TASARLAYARAK ÖLDÜRMEDEN CEZA İSTEDİ

        Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede; çiftin aldatma iddiası nedeniyle boşandıkları, boşandıktan sonraki süreçte sanık Karaali’nin, evli oldukları dönemde Dağaşan’ın kendisini aldattığına yönelik şüpheler duyarak Dağaşan ile bu konuda tartıştıkları ifadeleri yer aldı. Kamera kayıtlarının da yer aldığı iddianamede savcı, tutuklu sanık Şefik Karaali’nin ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

        "TASARLAYARAK CİNAYET İŞLEMEDİM"

        Gebze Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık Şefik Karaali, ölen Tülay Dağaşan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanık Karaali, “Pişmanım böyle olsun istemezdim. Ben tasarlayarak cinayet işlemedim. Tamamen tesadüftür” dedi.

        AĞIR MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

        Mahkeme heyeti, sanığın suçunun sabit olduğunu, dosyayla ilgili tüm delillerin toplandığını ifade ederek, sanığın 'Eşe Karşı Tasarlayarak Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tülay Dağaşan
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur, kar yağışı uyarıları
        Sağanak yağmur, kar yağışı uyarıları
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        "Çocuktan al gişeyi"
        "Çocuktan al gişeyi"
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Starbucks'ta ürün almayanlar kafeyi ve tuvaletleri kullanamayacak
        Starbucks'ta ürün almayanlar kafeyi ve tuvaletleri kullanamayacak
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Çöpte bulduğu 30 bin doları sahibine verdi
        Çöpte bulduğu 30 bin doları sahibine verdi
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        Almanya'da göçmen karşıtı seçim kampanyası
        Almanya'da göçmen karşıtı seçim kampanyası
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi