Kocaeli'nde olay, 4 Ocak 2024’te Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1542/1 Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Tülay Dağaşan (44), olayın yaşadığı günden 2 yıl önce boşandığı Şefik Karaali’nin (52) silahlı saldırısına uğradı.

VÜCUDUNA 5 KURŞUN İSABET ETTİ DHA'daki habere göre tabancadan çıkan mermilerden 5’inin vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Tülay Dağaşan, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU Saldırgan Şefik Karaali ise olay yerine geldiği servis minibüsüne binerek kaçtı. Tülay Dağaşan, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Şefik Karaali, polis merkezine giderek teslim oldu. Şefik Karaali emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCE ARAŞTIRDI SONRA KATLETTİ Soruşturma sürecinde katil zanlısının, internetten cezaevi şartlarını, kadın cinayetleri ve cezalarını araştırdıktan sonra saldırıyı düzenlediği belirlendi.

SAVCI, TASARLAYARAK ÖLDÜRMEDEN CEZA İSTEDİ Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede; çiftin aldatma iddiası nedeniyle boşandıkları, boşandıktan sonraki süreçte sanık Karaali’nin, evli oldukları dönemde Dağaşan’ın kendisini aldattığına yönelik şüpheler duyarak Dağaşan ile bu konuda tartıştıkları ifadeleri yer aldı. Kamera kayıtlarının da yer aldığı iddianamede savcı, tutuklu sanık Şefik Karaali’nin ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.