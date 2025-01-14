Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Beyin ölümü gerçekleşti; organları 3 hastaya hayat oldu

        DENİZLİ'de, beyin kanaması sonucu kaldırıldığı devlet hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan Bekir Erzen'den (81) alınan bir karaciğer ve iki böbrek organ bekleyen 3 kişiye yeniden hayat verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 18:56 Güncelleme: 14.01.2025 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyin ölümü gerçekleşti; organları 3 hastaya hayat oldu
        ABONE OL

        DENİZLİ'de, beyin kanaması sonucu kaldırıldığı devlet hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan Bekir Erzen'den (81) alınan bir karaciğer ve iki böbrek organ bekleyen 3 kişiye yeniden hayat verdi.

        Merkezefendi ilçesinde 6 Ocak'ta evinde rahatsızlanan Bekir Erzen, acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve yoğun bakıma alınan Erzen'in, 7 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine, Organ Nakli Birimi devreye girdi. Hastanın ailesi ile yapılan görüşmeler sonucunda ailesi organlarını bağışlamayı kabul etti. İzmir Organ ve Doku Koordinasyon Merkezinden gelen ekipler Erzen'in karaciğer ve 2 böbreğini alarak, İzmir'de organ bekleyen hastalara götürdü. Erzen'den alınan karaciğer ile iki böbreğini organ bekleyen hastalara nakledildi.

        Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Bekir Erzen'den alınan organların 3 hastaya yeni bir yaşam imkanı vereceğini söyleyerek, “Bildiğiniz gibi bazı hastalıkların tedavisi sadece organ nakli ile mümkün. Bu doğrultuda buradan bütün vatandaşlarımıza bir kez daha sesleniyorum. Organ bağışıyla birlikte özellikle kadavradan nakiller ülkemizde de giderek artar. Organ bekleyen hastalar da bu nakiller sayesinde yeni yaşamlarına tutunurlar. Sağlık çalışanları olarak organ bağışının artması için ilimizde özverili çalışmalar yürütüyoruz. Ben buradan vefatı sonrası organ bekleyen hastaya umut olan Bekir Erzan'a yüce Allah'tan rahmet, organ bağışında bulunan yüce gönüllü ve kederli ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!

        Benzer Haberler

        Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 kişiye umut oldu
        Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 kişiye umut oldu
        Mehmet Uğur Tatar: Denizlispor'u hak ettiği yerlere taşımak için elimizden...
        Mehmet Uğur Tatar: Denizlispor'u hak ettiği yerlere taşımak için elimizden...
        VİP minibüsle uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
        VİP minibüsle uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
        Kadınlar kayak merkezinde zumba yaptı
        Kadınlar kayak merkezinde zumba yaptı
        Milli golbolcü Şeydanur engellilere örnek oluyor
        Milli golbolcü Şeydanur engellilere örnek oluyor
        Merkezefendi'de Lomazs yine gitti
        Merkezefendi'de Lomazs yine gitti