        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kayıp olarak aranan 80 yaşındaki kişi dere yatağında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 19:24 Güncelleme: 26.12.2025 - 19:24
        Denizli'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu
        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kayıp olarak aranan 80 yaşındaki kişi dere yatağında ölü bulundu.

        Dün öğleden sonra Şirinköy Mahallesi'ndeki evinden ayrılmasının ardından bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Turan Gürsoy'un yakınları durumu polise bildirdi.

        AFAD ve polis ekiplerinin katılımıyla Gürsoy için arama çalışması başlatıldı.

        Yaşlı adam, ekiplerce Hisar Mahallesi yakınlarındaki dere yatağında hareketsiz halde bulundu.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gürsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.​​​​​​​

