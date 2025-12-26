Denizli'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kayıp olarak aranan 80 yaşındaki kişi dere yatağında ölü bulundu.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kayıp olarak aranan 80 yaşındaki kişi dere yatağında ölü bulundu.
Dün öğleden sonra Şirinköy Mahallesi'ndeki evinden ayrılmasının ardından bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Turan Gürsoy'un yakınları durumu polise bildirdi.
AFAD ve polis ekiplerinin katılımıyla Gürsoy için arama çalışması başlatıldı.
Yaşlı adam, ekiplerce Hisar Mahallesi yakınlarındaki dere yatağında hareketsiz halde bulundu.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gürsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.