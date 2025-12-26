Denizli'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu

AFAD ve polis ekiplerinin katılımıyla Gürsoy için arama çalışması başlatıldı.

Dün öğleden sonra Şirinköy Mahallesi'ndeki evinden ayrılmasının ardından bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Turan Gürsoy'un yakınları durumu polise bildirdi.

