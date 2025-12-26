Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        AK Parti Denizli Milletvekili Özkan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 16:23 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:23
        AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Özkan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, başkan Osman Nuri Boyacı ve üyelerle sohbet etti.

        Merkezefendi Belediyesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın kaldırılmasına tepki gösteren Özkan, şunları kaydetti:

        "Oradaki tank, milletimizin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu mahşeri vicdanın simgesidir. Bu sembolün kaldırılmasını samimi bulmuyorum. Sanat anlayışı çerçevesinde yeni çalışmalar yapılabilir. Ancak mevcut bir sembolün vatandaşlara sorulmadan kaldırılmasının kamu kaynağının israfı anlamına gelir. O yüzden meydanın eski haline getirilmesi gerekiyor."

        Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Boyacı da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

