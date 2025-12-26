AK Parti Denizli Milletvekili Özkan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özkan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, başkan Osman Nuri Boyacı ve üyelerle sohbet etti.

Merkezefendi Belediyesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın kaldırılmasına tepki gösteren Özkan, şunları kaydetti:

"Oradaki tank, milletimizin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu mahşeri vicdanın simgesidir. Bu sembolün kaldırılmasını samimi bulmuyorum. Sanat anlayışı çerçevesinde yeni çalışmalar yapılabilir. Ancak mevcut bir sembolün vatandaşlara sorulmadan kaldırılmasının kamu kaynağının israfı anlamına gelir. O yüzden meydanın eski haline getirilmesi gerekiyor."

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Boyacı da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.