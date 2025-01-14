Milli golbolcü Şeydanur engellilere örnek oluyor

SEBAHATDİN ZEYREK - Dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda elde ettikleri başarılarla ülkeyi gururlandıran Golbol Kadın Milli Takımı'nın 25 yaşındaki oyuncusu Şeydanur Kaplan, kariyeriyle engellilere örnek oluyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli Şeydanur, ortaokulda beden öğretmeninin tavsiyesiyle golbol ile tanıştı.

Genç oyuncu, Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü formasıyla başarılar elde etti ve performansı sayesinde dikkati çekerek 17 yaşında milli takıma seçildi.

Milli takımdaki ilk yılında 2017'de Finlandiya'da Avrupa Golbol Şampiyonası'na sonraki yıl da İsveç'te Golbol Dünya Şampiyonası'na katılan Şeydanur, iki organizasyonda da gümüş madalya alma başarısı yaşadı.

Şeydanur Kaplan, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ile Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayı Türkiye'ye getiren takımda yer aldı.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Şeydanur Kaplan, Avrupa ve dünya şampiyonaları ile 2028 yılında ABD'de yapılacak Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda mücadele edebilmek için çalışmalarını azimle sürdürüyor.

- "Çok şanslı hissediyorum"

Şeydanur Kaplan, AA muhabirine golbolle tanıştıktan 5 sene sonra milli formayı giydiğini ifade etti.

Milli takımla Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları yaşadıklarını anlatan Şeydanur, "Bunlar çok büyük gururlar. Hiçbir şeyle satın alamayacağınız, eş tutamayacağınız başarılar, çok büyük gururlar. Bunları yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum ve çok gururlu hissediyorum." diye konuştu.

Sporla farkındalık düzeyinin arttığını dile getiren milli sporcu, şöyle devam etti:

"Engelli birey olarak toplumda bu şekilde başarılarla var olmak, prestij kazanmak, toplumun üst basamaklarında yer almak çok gurur verici. Ben engellilerin eve kapanmaması gerektiği fikriyle büyüdüm. Çocukken hiç evde durmadım, evde değildim. Yaşıtlarımın yapabileceği aktiviteleri hatta daha fazlasıyla yapmışımdır. Hep ne yapabiliyorsam sınırlarımı da aşarak bir şekilde var olmaya çalıştım. Spor aslında benim kendimi ifade edebilmem için bir yoldu sadece. Spor çok güzel var oldu hayatımda. Spor aslında benim hayatım oldu."