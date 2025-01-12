Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de trenin çarptığı kişi öldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 17:25 Güncelleme: 12.01.2025 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de trenin çarptığı kişi öldü
        ABONE OL

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Üçüncü Sanayi Sitesi Bit Pazarı yakınında, tren yolundan karşıya geçmek isteyen Deniz Şahin'e (44), İzmir-Denizli seferini yapan A.A. idaresindeki 32703 sefer sayılı yolcu treni çarptı.

        Ağır yaralanan Şahin, olay yerinde gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Yaklaşık 2 saat durdurulan sefer cenazenin kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Şahin'in cesedi otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı

        Benzer Haberler

        Yer altındaki gizli 'Pamukkale'; Kaklık Mağarası
        Yer altındaki gizli 'Pamukkale'; Kaklık Mağarası
        Kendini 'komiser' olarak tanıtıp, 1 milyon lira dolandırdı
        Kendini 'komiser' olarak tanıtıp, 1 milyon lira dolandırdı
        Merkezefendi zor deplasmanda
        Merkezefendi zor deplasmanda
        Denizlispor başkanını buldu
        Denizlispor başkanını buldu
        Denizli'de kendisini "polis" olarak tanıtıp 1 milyon lira dolandırıcılık ya...
        Denizli'de kendisini "polis" olarak tanıtıp 1 milyon lira dolandırıcılık ya...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet köstek olmasaydı çok daha büyük başarı hik...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet köstek olmasaydı çok daha büyük başarı hik...