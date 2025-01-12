Denizli'de trenin çarptığı kişi öldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Üçüncü Sanayi Sitesi Bit Pazarı yakınında, tren yolundan karşıya geçmek isteyen Deniz Şahin'e (44), İzmir-Denizli seferini yapan A.A. idaresindeki 32703 sefer sayılı yolcu treni çarptı.
Ağır yaralanan Şahin, olay yerinde gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Yaklaşık 2 saat durdurulan sefer cenazenin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Şahin'in cesedi otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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